Facebook a anunțat o donație imensă pentru centrul care a creat computerul modern

Bletchley Park a fost locul în care Alan Turing și o echipă de hackeri din Al Doilea Război Mondial au spart mașinăria Enigma a Germaniei și au ajutat la salvarea lumii de tirania nazistă. Acum, Facebook îl ajută să supraviețuiască.

Site-ul este acum un muzeu popular, dar se confruntă cu un deficit de venituri de 2 milioane de lire sterline (2,6 milioane de dolari) din cauza pierderilor din turism cauzate de pandemia COVID-19. Acum, Facebook a anunțat că va dona un milion de lire sterline pentru organizația de caritate Bletchley Park Trust care gestionează site-ul.

We have some more good news to share – Bletchley Park has received a generous donation of £1m from @Facebook.

This vital support will contribute to our ongoing work and help mitigate the financial impact the coronavirus pandemic has had on the Trust. pic.twitter.com/Ysee34JsCP

— Bletchley Park (@bletchleypark) October 13, 2020