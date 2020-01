Premieră pentru eMAG în 2019: ce s-a întâmplat cu veniturile magazinului

Când spui eMAG te gândești imediat la cam tot ce înseamnă e-commerce în România. Acum, gigantul s-a făcut și mai mare.

eMAG a luat naștere în 2001, atunci când puțină lume știa de e-commerce și ce impact va avea acest domeniu. Astăzi, nu prea există ceva ce nu-ți poți comanda de pe net. De la telefoane și gadgeturi la accesorii, haine și chiar mașini, totul e de găsit pe internet.

eMAG tocmai ce și-a publicat cifrele pe 2019. După șase ani de pierderi, a intrat pe profit.

Iar CEO-ul Iulian Stanciu a explicat strategia din spatele acestui succes.

Dante International, compania care administrează eMAG, tocmai ce și-a făcut publice cifrele pe 2019. Cel mai mare retailer online a încheiat anul trecut pe profit, după șase ani de pierderi. Practic, în perioada 2013 – 2018 rezultatul net al activității a fost negativ.

Dar n-a fost motiv de panică, după cum explică CEO-ul Iulian Stanciu. El susține că pierderile cumulate în această perioadă s-au ridicat la aproape 426 milioane de lei.

„De ce am ajuns la pierderi și de ce am ales asta. În domeniul nostru lucrăm foarte mult cu asset-uri intangibile, pe care băncile nu le finanțează. Capitalul de risc trebuie să vină din investiții. Investițiile se duc instant în salarii. Costurile se regăsesc în pierderi, dar acestea sunt investiții, finanțări cu bani aduși din afară. În momentul în care lucrurile încep să fie stabile în țară, investitorii vin și investesc și își asumă un risc mai mare. Anul trecut, am fost pe profit (entitatea eMAG). În România, eCommerce-ul este pe profit de câțiva ani. Toate firmele din grup s-au îmbunătățit anul trecut”, spune Iulian Stanciu pentru startupcafe.ro.