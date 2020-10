Domeniul cu cele mai mari salarii și cu joburi sigure: unde să te angajezi în România

Din cauza pandemiei, multe joburi din România au fost puse sub semnul întrebării. Există, însă, un domeniu care prosperă și pe timo de criză, unde există cele mai mari salarii și cele mai sigure joburi.

Există multe industrii care nu rezistă în vremurile actuale, dar există și altele care prosperă. IT-ul, spre exemplu, este un domeniu aflat la mare căutare în România, iar respondenții cred că e unul de succes. Potrivit unui studiu Codecool, domeniul IT e pe primul loc când vine vorba de atractivitatea industriei (64%), siguranța jobului (80%) și nivelul salarial (91%).

7 din 10 respondenți declară că și-ar dori să urmeze un curs de IT în următorul an.

În 2019, România se confrunta cu un deficit de peste 15.000 de profesioniști în domeniul IT&C. Odată cu pandemia Covid-19, s-a înregistrat o creștere semnificativă a ratei șomajului, dar și intensificarea digitalizării și joburilor asociate acesteia, factori ce fac din deținerea de abilități în domeniu un avantaj profesional foarte căutat.

Studiul Codecool arată că industria IT este una foarte atractivă pentru publicul țintă, trei sferturi dintre respondenți declarând că sunt interesați de o carieră în domeniu. Astfel, 64% dintre cei întrebați în ce domeniu ar dori să lucreze au ales IT-ul, urmat apoi de Industriile Creative (50%) și Telecom (38%). Din punct de vedere al siguranței joburilor pe termen lung, IT-ul ocupă primul loc, la o distanță considerabilă de celelalte industrii.

80% dintre respondenți au spus că îl consideră cel mai sigur, de două ori mai mulți față de următoarele opțiuni (sectorul Farma, Financiar și Telecom). Și în privința salariilor, IT-ul se află în topul preferințelor, 91% dintre respondenți considerându-l cel mai rentabil domeniu. Pe locurile următoare se clasează domeniul Financiar (57%) și Farma (35%).

În ceea ce privește așteptările salariale, pentru o poziție de programator junior fără experiență în domeniu, 40% dintre respondenți au spus că se așteaptă la un salariu net de 2001-3000 RON, 31% își doresc între 3001-4000 RON, 12% vor 4001-5000 RON, 8% vor mai mult de 5000 RON, în vreme ce 9% se așteaptă la mai puțin de 2000 RON.

Aproape jumătate dintre cei chestionați au declarat că s-ar orienta către domeniul IT pentru că sunt pasionați (44%) și tot atâția pentru că li se pare o oportunitate bună de reconversie profesională. Limbajele de programare cele mai căutate sunt Java și JavaScript, dorite de aproape 60% dintre respondenți. Acestea sunt urmate de C++ și Python.

„Dacă anul trecut am realizat un studiu referitor la piața forței de muncă din domeniu și am adus în atenția publicului deficitul de specialiști în programare, anul acesta am vrut să analizăm măsura în care românii sunt interesați de un job în IT. Asta mai ales în contextul pandemiei Covid-19 și al schimbărilor generate de aceasta pe piața muncii, schimbări ce i-au determinat pe mulți să se reorienteze și să ia în considerare reconversia profesională. Iar prin intermediul sondajului putem afla cel mai bine nevoile oamenilor și le putem veni în întâmpinare”, declară Claudia Tamași, Country Manager Codecool România.