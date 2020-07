Digitalizarea, doar la nivel declarativ: cum își bate ANAF joc de românii care-și plătesc taxele online

Știi afișul ăla cu „declarațiile online se depun la ghișeul de la etajul 2„, care circula pe internet la un moment dat? Într-o țară civilizată și dezvoltată, ar fi rămas doar la stadiul de glumă. Din păcate, la noi nu e glumă. Digitalizarea sistemului de plăți și încasări la stat a fost promisiunea mai multor guverne care s-au perindat pe la Palatul Victoria. Dar nu prea s-a făcut mare lucru, iar ANAF poartă o mare parte din vină.

Există câteva taxe și impozite pe care trebuie să plătească toți românii, iar de încasarea acestora se ocupă diverse instituții publice din România. Dacă, de exemplu, activezi ca PFA, atunci impozitul pe venit și celelalte contribuții precum CAS și CASS trebuie plătite la ANAF.

În calitate de persoană fizică care deține o locuință sau un loc de parcare, atunci trebuie să plătești un impozit anual la Direcția de Taxe și Impozite a Primăriei de care aparții. Pentru ca românii să poată plăti online aceste taxe sau contribuții, statul a venit cu o platformă: ghișeul.ro.

Numai că lucrurile nu merg așa cum ai crede. Asta pentru că instituțiile statului nu comunică, de obicei, între ele, iar sistemele nu-s conectate. SPV – Spațiul Privat Virtual – al ANAF ar trebui să comunice cu ghișeul.ro. Numai că acest lucru nu se întâmplă.

Și o spun chiar din proprie experiență. Hai să vezi de ce.

ANAF și ghișeul.ro – împreună, dar separat

Spațiul Privat Virtual, pe scurt SPV, e platformă pusă la dispoziție de ANAF pentru contriabuabilii care vor să-și plătească diverse impozite și contribuții online. Numai că mulți s-au trezit cu datorii, pentru că acest sistem nu e interconectat cu ghișeul.ro, de unde se fac majoritatea plăților, după cum sesizează economica.net.

Ministerul Finanțelor se lăuda cu faptul că a reușit să unească Spațiului Privat Virtual (SPV) de la ANAF cu site-ul de plăți al statului – ghiseul.ro. Doar că acestea nu comunică între ele. Sunt români care figurau cu toate dările plătite, dacă-și deschideau contul de pe SPV, dar aceiași români aveau datorii dacă-și deschideau contul de pe ghișeul.ro.

În lipsa unu răspuns oficial, o posibilă explicație ar putea fi faptul că ANAF nu ar fi împărțit încă banii plătiți de cetățeni pe anul trecut în contul unic pe fiecare destinație de plată în parte. Adică banii nu au fost direcționați către pensii, sănătate, impozit pe profit, TVA etc., motiv pentru care aceste conturi trimit semnale false că nu au fost plătite.

Iar ANAF pare că nu are soluții. Dacă observi astfel de lucruri, trebuie să suni la ANAF sau să ceri detalii pe mail. Numai că aceste detalii NU prea vin. Din proprie experiență îți spun că la telefoanele ANAF nu răspunde nimeni, niciodată.

Cum am ajuns, din cauza unei amenzi, să mă rog de stat să-mi ia banii

Îți spuneam, mai sus, că am trecut recent printr-o astfel de experiență neplăcută. Ca să nu constați cât de în urmă sunt rămase serviciile statului, ar trebui să nu interacționezi deloc cu ele. Lucru imposibil, dacă plătești taxe și impozite la stat, la fel ca mine.

Pe la jumătatea lui 2019, am primit o amendă în trafic pentru că am depășit viteza legală: pe scurt, eram pe autostradă, la intrarea în București, unde limita de viteză era 80 km/h, iar eu conduceam cu aproape 100 km/h. Polițistul m-a tras pe dreapta, m-a amendat, iar eu am semnat procesul verbal.

La începutul lui 2020, am intrat online pe ghișeul.ro pentru a-mi plăti taxa pentru locul de parcare. Acolo figuram cu o amendă neplătită din 2019, motiv pentru care nu puteam nici să plătesc locul de parcare, din cauza acestei restanțe. Important de precizat că nu mi se specifica despre CE amendă e vorba, doar că e vorba de o amendă auto. Că era vorba despre acea amendă din 2019, aveam să-mi dau seama mult mai târziu și de unul singur.

Se întâmpla pe la începutul pandemiei, nu prea aveam cum să merg pe la ghișee să întreb ce și cum, așa că am început să dau niște telefoane pe la instituțiile publice: la Poliția Capitalei, la Direcția Taxe și Impozite Locale. Nu-ți imagina că mi-a răspuns cineva imediat.

Telefoanele din instituțiile publice, inutile

Am fost nevoit să aștept în telefon, mi s-a închis telefonul în nas și am pierdut practic, cumulat, zeci de minute pentru o chestiune care putea fi foarte ușor lămurită. Pe scurt, cei de la Direcția Taxe și Impozite Locale mi-au spus că nu-mi pot da detalii despre amenda respectivă și că trebuie să întreb la Poliție.

La Poliție mi-au spus că ei transmit toate amenzile încasate automat către Direcția de Taxe și Impozite Locale și că tot acolo trebuie să mă adresez. Numai că, de data asta, nu mi-a mai răspuns nimeni la telefon. Și a trebuie să dau un mail.

După aproape o lună mi s-a răspuns că, într-adevăr am o amendă neplătită (ceea ce știam și eu, oricum, pe mine mă interesa despre CE amendă e vorba). Obosit să tot fiu plimbat între instituții, mi-am dat seama singur la ce amendă s-ar fi putut referi și am avut norocul că păstrasem procesul verbal și chitanța de plată a amenzii în mașină. Le-am scanat și le-am trimis pe mail la Direcția de Taxe și Impozite Locale și doar așa mi-au șters restanța respectivă și mi-am putu plăti locul de parcare.

Practic, mi-am dat seama că amenzile încasate de Poliție nu ajung automat și-n registrele celor de la Direcția de Taxe și Impozite Locale, așa cum ar fi normal. La Primărie, eu figuram cu amenda neplătită. Este doar una dintre situațiile în care se găsesc, probabil, și alți români.

Și uite așa ne dăm seama cum statul toacă bani, fără să facă ceva eficient. Sunt banii și nervii noștri, de fapt.