Dell anunță noile laptopuri din Seria G: de acum vei avea experiențe de joc uluitoare [P]

În ultima perioadă, cu toții am început să apreciem mai mult set-up-ul nostru de acasă. De la productivitatea de care aveam nevoie în prima parte de a zilei și până la puterea unei plăci grafice pentru jocuri fară pic de lag după program, am realizat că din ce în ce mai mult din timpul nostru depinde de un device puternic.

Laptopurile din Seria G, dezvoltate de Dell Technologies, ar putea fi exact ce avem nevoie.

Obține un GG cu Seria G de la Dell

De câte ori ai simțit că poate reușeai să treci din prima încercare de o misiune mai grea dacă te ajuta device-ul? Nu mai este cazul să vorbim despre beneficiile jocurilor pe un PC performant sau despre faptul că vrei ca orice joc să ruleze cât mai bine pe PC, oricât de nou sau de vechi este acesta (pentru că știm că uneori poate mai vrei să încerci misiunea cu elicopterul din GTA Vice City). Pe seria G de la Dell găsești tehnologia Game Shift care activează un mod de performanță dinamică.

Așadar, prinde un GG cu seria G de la Dell și înainte să-l auzi de la partenerii tăi de joc. Obține productivitate, alegând unul dintre laptopurile din seria G disponibile de la 15 inch la 17 inch. Află ce laptop din Dell G Series ți se potrivește:

Performanță pe 15″ și 17″ cu Dell G3

Dell G3 de 15” vine cu tehnologia Game Shift, placă grafică NVIDIA® GeForce® și procesoare până la Intel® i7 din a 9-a generație. Mai exact, te bucuri de o viteză superioară a sistemului de răcire, iar în acest fel te asiguri că procesorul rămâne la temperatura optimă pentru jocuri fără întrerupere. Toate acestea activează modul de performanță din Alienware Command Center în mod automat, fără să fie nevoie să-ți pui jocul pe pauză.

Cu ajutorul celor două boxe reglate cu sunet 3D Nahimic, te bucuri de o experință de joc autentică sau de playlist-ul preferat fără să mai fie nevoie să porți întotdeauna căștile.

Experințele Dell G5 sunt acum la rezoluție 4K

Experiența de gaming, mai reală pe Dell G5. Dotat cu procesoare de până la Intel® Core™ i7 de a opta generație și, opțional, Intel Optane™, Dell G5 are puterea de a reda orice conținut grafic, fie că vorbim despre editare multimedia sau de jocuri, poți crea sau te poți juca fără întreruperi de fiecare dată.

G5 oferă margini subțiri de 24mm, iar imaginile vibrante ajung la tine grație plăcii grafice NVIDIA® GeForce® GTX 1060 şi a celor mai noi procesoare Intel® Quad-Core şi Hex-Core™ din a opta generaţie.

Ai parte de conectivitatea de care ai nevoie într-un design compact și puternic. Poți lua oricând biroul sau gamestation-ul tău oriunde te duci, Dell G5 are doar 2,68 kg și o baterie de 60 Wh pentru destul gaming to go.

Personalizează-ți armura și învinge toate provocările cu Dell G7

Design elegant și putere tradusă în performanță. Dell G7 combină puterea seriei G de la Dell și designul elegant, rezultând într-un adevărat partnener al victoriilor în gaming. Ieși la luptă cu Dell G7, iar aliații tăi o să fie placa grafică NVIDIA GeForce® cu până la 16 GB de memorie GDDR5 dedicată, iar imaginile o să prindă viață cu afișajele opționale de 144 Hz și cu G-SYNC.

Designul elegant și suplu va întoarce toate privirile atunci când te joci sau când editezi ultimul tău vlog sau ultima ta creație.

Transformă o sesiune de jocuri sau o zi la birou într-o experiență captivantă în care puterea și performanța te vor ajuta să treci cu bine peste orice provocare.