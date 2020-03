Cum îi ajută Airbnb pe cei care luptă cu pandemia de coronavirus

Cei care au statut de gazdă pe platforma Airbnb sunt, în această perioadă, afectați în egală măsură cu hotelierii. Dar compania vrea să se implice și să pună umărul alături de cei care luptă cu pandemia de coronavirus, mai ales că locuințele sunt goale.

Airbnb vine cu o inițiativă derulată la nivel global prin care vrea să-i ajute pe cei care au grijă, în această perioadă, de pacienții infectați. Platforma de închirieri a lansat un apel către cei care au statut de gazde să ajute în situația de criză.

Astfel, compania își propune să-i convingă pe aceștia să accepte să închirieze (gratis) locuințele medicilor, voluntarilor și celor din organizații neguvernamentale care sunt, practic, pe teren în această perioadă. Sunt câteva mii de gazde care au salutat inițiativa și au fost de acord, după cum a anunțat pe Twitter Brian Chesky, CEO Airbnb.

Update: 12,000 hosts have now opened up their homes to COVID-19 responders. Thank you, hosts.

— Brian Chesky (@bchesky) March 26, 2020