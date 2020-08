De ce să nu te cerți pe internet, când nu mai schimbi opinii nici în lumea reală

La bază, internetul este un loc minunat care îți deschide porțile către un univers informațional infinit. În practică, a ajuns o sursă semnificativă de stres, presiune colectivă, oboseală și conflict, iar soluția nu este evidentă.

Precum majoritatea oamenilor pe care îi cunoști, petrec o cantitate semnificativă de timp pe internet. Din cauza domeniul meu de activitate, citesc foarte multe știri și încerc să diseminez cât se poate de corect informații de pe YouTube, Facebook sau un site obscur menit să promoveze știri false.

Nu de puține ori, un scroll aparent nevinovat pe un clip pe YouTube sau o glumă postată pe Facebook, te duce în comentarii. Locul acela grozav care ar fi trebuit să fie plin de încurajări și manifestări de optimism, a devenit în ultimul deceniu o oază de agresivitate, manifestări de ură și ofense ancorate într-un limbaj de la care ți se ridică părul pe mână.

Într-o lume normală, ai putea raporta comentariile la Facebook, Google sau orice altă entititate online care te cunoaște mai bine decât te cunoști tu pe tine. Din păcate, prea puține comentarii ajung să fie vreodată șterse prin astfel de metode.

Singurul context în care s-ar putea să obții ”o victorie” prin raportare este dacă ești amenințat cu moartea, lucru des întâlnit în mediul online. Chiar și atunci însă, pentru giganții din online, lucrurile nu sunt întotdeauna alb sau negru. Eventual, preferă să paseze sarcina autorităților, împreună cu toate datele tale personale, fără acordul tău, decât să ia o decizie.

În urmă cu mulți ani, într-un podcast Între Show-uri, Teo a spus ceva care mi-a rămas în minte până astăzi. ”Când ai câștigat ultima oară o ceartă? Când te-ai așezat la masă cu un prieten, ați avut o dezbatere și, la final, ai plecat cu opinia lui?”. Acest lucru nu se mai întâmplă, nici acum, nici în urmă cu zece ani.

Am devenit atât de radicali în opinii, iar opiniile sunt atât de ancorate în sentimente și trăiri, încât realitatea este percepută doar ca un construct subiectiv a ceea ce te face să te simți bine.

În ultimele luni, cât timp pandemia a făcut ravagii în fiecare colț al mapamondului, singurul sfat pe marginea acestui subiect pe care l-am dat prietenilor a fost să evite certurile pe acest subiect. Cu un pic de noroc, poate pandemia va dispărea într-un an sau doi. Nu merită să-ți distrugi relații de o viață pe un subiect care nu o să mai existe.

Majoritatea discuțiilor pe care le porți cu prietenii la grătar sau la o terasă țin de filme, seriale, jocuri video, politică și, deloc improbabil, bârfe. Ce a mai făcut Ghiță? Unde s-a angajat Ion? Cu cine s-a ”combinat” Vasilica? Exceptând dezbaterile politice, celelalte aspecte menționate rareori deviază într-o ceartă, mai ales între prieteni. Pandemia, însă, ne-a făcut mai răi și mai radicali în opinii, în contextul în care oricum nu eram foarte relaxați.

Din acest motiv, ar fi bine să fii mai empatic vizavi de trăirile celor din jur, să trăiești după propriile reguli și să încerci să nu bagi ”pumnul în gură” oamenilor dragi. Indiferent cât de mult trăiești cu această opinie, de fapt, nu înțelegi prin ce trec ceilalți. Mai mult decât atât, nu-i vei schimba. ”Victoria” este un mit, iar dacă ești de altă părere, probabil că nu te-ai certat suficient sau prietenii tăi înțeleg acest lucru suficient de bine încât să-ți dea dreptate din complezență.

La fel ca orice alt internaut, când Facebook a început să-ți ceară buletinul ca să se asigure că folosești online numele tău adevărat, m-am supărat un pic. Nu am fost niciodată foarte secretos cu ceea ce postez online și, tocmai din acest motiv, profilul meu este public. Cu toate acestea, am simțit că mi se încalcă un pic dreptul la intimitate.

Partea tristă este că, nici măcar în momentul în care oamenii își asociază numele real unor manifestări extremiste, rasiste sau absolut șocante, nu se sfiesc să o facă. Motivul din spatele acestei realități are legătură cu interacțiunea impersonală pe care ți-o conferă o tastatură și o conexiune la internet.

Pentru că nu te vezi față în față cu o persoană, te consideri pregătit în orice moment să-l calci în picioare, la propriu și la figurat. Dacă faci acest lucru, cazi într-una din două categorii. Fie ești un troll și îți găsești toată bucuria, entuziasmul și satisfacția în a scoate peri albi celor din jur, fie optezi să fii complet ignorant la trăirile celor din jur și să nu conștientizezi consecințele faptelor tale. Indiferent de categoria în care te afli, greșești.

Știu că sună ciudat și agresiv ca cineva să-ți spună că greșești, dar această posibilitate este una cât se poate de reală. În 1869, cercetătorul britanic John Stuart Mill (1806 – 1873), atrăgea atenția asupra unor argumente care se pretează de minune în internetul din 2020.

Într-un eseu publicat în 1833, Mill insista pe faptul că singurul mod în care te poți implica într-un conflict este să încerci să îmbrățișezi idei diferite de ale tale, să găsești adevărul în ele și conștientizezi că s-ar putea să includă particularități care, la prima vedere, ți-au scăpat. Cu alte cuvinte, te încuraja să vezi lumea din prisma interlocutorului, chiar și pentru un moment, pentru că s-ar putea să greșești, mai mult decât cel pe care îl cerți.

Mill also had some advice for how we *should* engage with arguments on the internet: by seeking out ideas different to our own, and searching for the truth in them that we might have missed. From his essay on Bentham, 1833. pic.twitter.com/57Sl6nouJd

— Robert Saunders (@redhistorian) December 28, 2018