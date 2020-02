De ce pierde leul teren, din nou, în fața euro: cât de mare e deprecierea

Leul e în cădere liberă. S-a depreciat, din nou, în fața euro. Moneda națională dă semne de slăbiciune în raport cu cea europeană. Dar există câteva explicații.

Leul a început să se deprecieze puternic în fața monedei unice. Vineri, la casele de schimb valutar, un euro sărise bine deja de pragul de 4 lei și 80 de bani. La ora 13:00, când BNR a anunțat cursul oficial, leul se depreciase puternic faţă de euro și a atins un minim istoric – cursul anunțat de Banca Naţională a României a fost de 4,8026 lei/euro.

BNR venise, pentru ziua de joi, cu o cotație mai mică. Un euro era sub pragul de 4 lei și 80 de bani.

Există câteva explicații pentru această depreciere, susțin economiștii. Nu toate au, însă, legătură cu contextul politic de la București.

Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, activitățile de la Palatul Victoria sunt limitate de lege, iar un nou vot de încredere va fi cerut de premierul desemnat din nou, Ludovic Orban, abia săptămâna viitoare.

„Nu ştiu dacă are sau nu are legătură cu situaţia politică. Părerea mea este că nu trebuie să căutăm vreo relevanţă pentru mişcarea de ieri până azi care probabil pare spectaculoasă, dar nu e deloc spectaculoasă din punctul meu de vedere ca dimensiune, ci mai degrabă trebuie să ne uităm la factorii fundamentali din spate. Cursul se depreciază nu de ieri, de azi. Are o tendinţă de depreciere de ceva timp pe fondul deteriorării factorilor fundamentali care ţin de deficitul de balanţă comercială. Deficit de balanţă comercială care s-a accentuat în ultimii ani, şi avem un deficit de cont curent printre cele mai mari din Europa, şi acest dezechilibru e generat de deficitul bugetar, în cea mai mare parte”, spune Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal pentru Adevărul.