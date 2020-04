De ce nu controlează statul prețurile anumitor produse: ministrul Finanțelor vine cu explicații

Statul a observat că prețul anumitor produse a explodat în plină pandemie de coronavirus. Numai că ministrul Finanțelor susține că nu se poate interveni.

România se află deja în a treia săptămână de stare de urgență. Nimeni nu știe la acest moment când vor reveni lucrurile la normal. Între timp, au crescut puternic prețurile anumitor produse, la mare căutare în acest moment. Spre exemplu, multe materiale sanitare, dar și produse de dezinfectat se vând la prețuri mult mai mari.

Ministrul Finanțelor nu neagă situația, dar spune că statul nu are de gând să intervină. Explicațiile vin chiar de la Florin Cîțu.

Ministrul Finanțelor a cerut o analiză pe acest subiect, dar se ferește să intervină în controlul prețurilor pentru că acest lucru ar putea avea consecințe mai grave. Ar putea duce la penurie, adică lipsa totală a acestor produse, spune ministrul.

„Da, au crescut preţurile şi am sesizat-o şi atunci când plătim facturi pentru Unifarm sau când plătim pentru măşti şi echipamente care vin din străinătate. Şi acolo a crescut preţul. Şi acolo am întrebat dacă acest preţ este preţul de producţie, dacă vin prin intermediari. Încercăm să avem cât mai puţini intermediari. Ca principiu, vă daţi seama că nu aş vrea să intervin, ca liberal, în controlul preţurilor pentru că după aceea dăm în altă problemă, penuria. Dacă punem şi controlăm preţurile prea jos s-ar putea să nu mai avem nimic”, a declarat ministrul pentru Realitatea Plus.