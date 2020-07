De ce ai senzația că nu poți să respiri când porți mască și care-i adevărul despre oxigenul din sânge

Este evident că este mai confortabil să mergi cu fața descoperită decât să porți o mască. Și mulți dintre noi nu suntem obișnuiți s-o purtăm, așa că prima experiență de a purta mască, mai ales vara, în mijlocul unei pandemii, poate fi una neplăcută. Dar relaxează-te: masca nu-ți restricționează respirația.

Deși unele persoane au o afecțiune medicală care le împiedică să poarte mască, asta n-are nicio legătură cu mitul potrivit căruia măștile reduc cantitatea de oxigen pe care o inxalezi. Simpla constatare a senzației neplăcute de a purta o mască nu este o afecțiune medicală.

În cazuri mai speciale, o persoană poate fi atât de stresată, încât are un atac de panică. Un atac de panică poate da uneori senzația de dificultate în respirație. Pot exista persoane care au avut un atac de panică din cauza temerilor lor față de măști și au ajuns la concluzia că masca în sine îngreunează respirația.

Dar masca nu împiedică oxigenul să intre în căile respiratorii. Și nici nu-ți umple plămânii cu dioxid de carbon. Vorbim aici despre măști chirurgicale, cele cu standardul FFP2 sau FFP3 și diversele modele de măști din stofă, confecționate în casă sau cumpărate din magazin. Dacă ai găsit sau ai făcut una din materiale precum plastic sau cauciuc, da, există o foarte mare posibilitate chiar să-ți oprească respirația.

Totuși, unii sunt convinși că măștile reduc aportul de oxigen. Ar trebui să se întrebe cum rezistă ore în șir un lucrător în construcții cu o mască pe față.

Când a început să circule acest mit, cum că masca îți limitează capacitatea de oxigenare, mai mulți oameni din domeniul sănătății au început să pună pe diverse rețele sociale, de la TikTok și Instagram până la Twitter și Facebook explicații.

De exemplu, chirurgul Joshua Wolrich a postat acest clip:

Masks categorically do not reduce oxygen saturation. This is a lie made up as an excuse by those who believe the pandemic is a hoax and that wearing a mask somehow encroaches on their rights. This is not an issue of freedom. /1 pic.twitter.com/R1rJvWj7aw

Oamenii sănătoși au, în general, o saturație a oxigenului de 95 sau mai mult. Dacă ești mult sub 90, ar trebui să te afli probabil în spital și să verifici care-i sursa problemelor.

👉 Face coverings / masks don’t reduce your oxygen levels! @DrZeroCraic managed to get 6 face masks on + it had no effect on his oxygen levels! pic.twitter.com/DxZrDq7zyg

De asemenea, pediatrul Daniel Summers postează actualizări ale oxigenului pe parcursul unei ture de nouă ore. O asistentă observă că face schimburi de 13 ore cu o mască FFP2 și una medicală standard. Dar și medicul Maitiu O Tuathail își pune șase măști una peste alta, iar oxigenul său este încă la 99%.

It always makes me giggle when people say they can’t breathe while wearing a mask at the store for 20 minutes.

32 weeks pregnant, wearing an N95 AND a surgical mask, for every 13 hour shift. I’ve been doing it since March. My O2 sats have always been >97%. pic.twitter.com/KBV6UIgScd

— shelby (@PinesAndLattes) July 12, 2020