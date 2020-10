5 „secrete” despre Dacia Spring, dezvăluite de Renault: mașina care poate să bată Tesla

Dacia încă trage de timp cu toate detaliile despre Spring, primul model electric. Măcar știm că prețul e mic.

Erau așteptate noile modele Logan, Sandero sau Sandero Stepway, dar mai așteptat e modelul Spring. Asta pentru că Dacia și Renault vor să vândă mai mult decât Tesla. Și nu-i chiar o glumă. „Spring poate fi viitorul număr unu în segment, peste Tesla Model 3 şi Renault Zoe. O maşină accesibilă poate fi un juctor semnificativ”, a spus Marc Suss, director global pentru gama Access a Grupului Renault din care face parte şi Dacia, citat de ZF.

Nu e greu de înțeles de ce chiar poate reuși asta. În timp ce Tesla sau Zoe joacă în liga prețurilor mari, Spring ar fi de două până la cinci ori mai ieftină decât acestea. Totodată, planul Renault e de-a lansa întâi o versiune pentru servicii de ride sharing sau livrări.

Despre model în sine, Renault susține că vorbim de „trei mașini într-una singură”. E, întâi, versiunea dedicată clienților care achiziționează mașina (cu echipări superioare), versiunea dedicată companiilor de transporturi și livrări, iar la urmă e versiunea cargo pentru companii și întreprinzători mici care au nevoie de o mașină electrică de oraș.

Versiunea cargo e una fără banchetă, cu un spațiu de transport de circa 800 de litri (de la 300 de litri în standard). Iar sarcina maximă va fi de 325 de kilograme.

Cinci lucruri pe care să le știi despre Dacia Spring, așa cum au fost prezentate acum

Strategia Renault pentru Spring: pur și simplu s-o încerciAutomarket. Dat fiind planul cu lansarea pentru companii de transport, și nu numai, vei putea să mergi cu ea înainte s-o cumperi. Listele de pre-comenzi vor fi deschise în toată Europa în martie 2021, conform , iar cei care chiar vor dori s-o aibă vor plăti un avans și-o vor aștepta în toamnă.

Surprinzător sau nu, dar bateria va fi „în pachet”. Cum Renault a vorbit despre cea mai ieftină mașină electrică, mulți s-au temut că bateria nu va fi inclusă în pachetul de bază. Nu-i cazul. Va avea baterie. Una de 280 kilograme, capacitate de 26,8 kWh pentru un motor care poate dezvolta 44 CP.

Faci orașul cu o încărcare. De mai multe ori. Autonomia mixtă, conform WLTP, va fi de 225 km. Doar pentru oraș, WLTP City, poate ajunge la 295 km. Cu o medie de 30 km pe zi, te ține lejer o săptămână. Chiar dacă e cel mai slab raport putere – masă de pe piață, performanța ar trebui să fie decentă odată cu cuplul de 125 Nm instant.

Marcă românească, producție chineză. Dacia Spring va fi produsă, în primă fază, în China. E un compromis făcut de Renault pentru că infrastructura există deja (de la modelul Renault K-ZE) și mai există legăturile rapide dintre furnizori și producători care sunt dezvoltate pentru mașinile electrice produse în China. Posibil să fie produsă în Europa. Cândva. În viitor.

„Atât noile generații Sandero și Logan, lansate de curând, cât și Dacia Spring oferă un nivel foarte ridicat al siguranței structurale la impact și sunt adaptate la toate cerințele și standardele pieței europene. Când vine vorba de teste Euro NCAP, Dacia se poziționează însă diferit la nivelul siguranței active. Nu vrem să mergem prea departe când vine vorba de sisteme de siguranță active, chiar dacă Spring oferă frânare automată de urgență, de exemplu. Dar mașina a fost îmbunătățită structural pentru a face față implicit la noul test car-to-car pe care Euro NCAP îl va cere de acum.”

Dacia pentru Automarket

O mașină mai sigură, chiar dacă nu cea mai sigură. În ceea ce privește siguranța, Spring va fi mai bună decât K-ZE. Au fost aduse modificări structurale care vizează atât ranforsarea părților frontale și laterale, cât și apariția unor sisteme de siguranță activă. Aici vorbim de frânarea automată de urgență, un element obligatoriu pe modelele vândute în Uniunea Europeană.