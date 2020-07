Dacia direct în ședință de urgență: anunțul surpriză de la Renault despre rivalul ieftin pentru Duster

Când spui Lada te gândești imediat la modelul rusesc ce a dominat anii 80 prin acea parte a lumii. Dar marca nu a fost îngropată, așa cum probabil ai crede. E ținută în viață de Renault, iar francezii insistă să mai investească în design și acum.

Modelele Lada sunt produse de AvtoVAZ, constructor rus care face acum parte din brandul Renault. Francezii încă insistă să țină marca în viață și vin cu un facelift pentru modelul Lada Niva, un automobil 4 X 4. Nu te aștepta la ceva spectaculos, dacă te gândești că e doar al doilea facelift în peste patru decenii.

Dar modelul te poate face să uiți de Dacia dintr-un singur motiv: prețul mai mic.

Renault redesenează mașina care te-ar putea face să uiți de Dacia

Lada Niva a primit un facelift și cele mai importante schimbări sunt la interior. Planşa de bord a fost redesenată şi are un nou panou de control al sistemului de climatizare cu comenzi rotative. Instrumentarul de bord are un nou design şi este iluminat cu alb. Consola centrală are integrate două prize de 12V şi un spaţiu pentru obiectele mici.

Butoanele pentru încălzirea scaunelor faţă şi panoul de control al geamurilor laterale au fost la rândul lor actualizate. Scaunele oferă acum un suport lateral mai bun, iar cele pentru pasagerii din spate primit şi tetiere prin acest facelift. Pentru că nu se mai poate altfel în anul 2020 Lada Niva a primit pentru versiunile de echipare superioare şi sistemul prin care pot fi apelate serviciile de urgenţă cu butonul de comandă amplasat pe plafon, scrie auto-bild.

Motorul, însă, a rămas același: benzină de 1,7 litri capabil să ofere 82 CP la 5000 rpm. Viteza maximă e de 137 km/h. Deci nu te gândi că modelul e eficient pe autostradă. E mai degrabă gândit pentru competiții off-road, acolo unde și-ar putea face foarte bine treaba.

Gama nu e importată în mod oficial în România, dar e oferită de un dealer auto. Preţurile pentru o Lada Niva cu echiparea Urban şi versiunea cu trei uşi pornesc de la 9.500 euro fără TVA. Așadar, undeva la peste 10.000 de euro în varianta full-options, mai ieftin decât un Duster.

Ar mai fi de remarcat, însă, și diferența mare între conceptul prezentat pe la începutul anului. Iată cum arată Lada Niva, în versiunea 4X4, prezentată la început de 2020, o versiune care seamănă într-adevăr cu modelul Duster.