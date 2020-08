Dacia care dă lovitura în Europa: de la BMW până la Tesla, rivalii n-au nicio șansă

Cel mai așteptat anunț de la Dacia, în 2021, are legătură cu un model cu totul special. Odată cu debutul primului automobil electric, producătorul trece în altă ligă.

Dacia Spring va fi lansată oficial pe piață în prima parte din 2021. Anunțul oficial pentru ea a fost făcut în martie 2020. Și promisiunea e că prețul va fi sub 20.000 de euro. În sistemul Rabla Plus asta ar însemna un plus de 10.000 de euro, bani de la stat. Așa că prețul va fi imbatabil.

Publicația L’Automobile notează însă că atuul pentru Dacia Spring va fi când vine vorba de utilitatea ei în oraș. Chiar dacă există mașini mai ieftine, cum ar fi Citroen Ami, modelul de la Dacia va putea fi folosit pe orice fel de drum și are o viteză maximă de 105 km/h.

Unde văd francezii că mașina va fi foarte utilă e în mobilitate urbană. E un model cu zero emisii și asta înseamnă că va fi preferată de tineri și de oameni care, în general, vor o mașină bună de oraș.

Un minus pentru mașină ar fi însă designul destul de învechit. Desigur, Dacia Spring nu-i o mașină construită de la zero de Renault sau Dacia, ci e bazată pe modelul K-ZE deja lansat în China. Dar prețul te face să uiți de design.

Cât de mare e Dacia Spring?

Dacia Spring e o mașină relativ mică, cel puțin din cum arată acum în specificațiile furnizate de Renault. Are 3,73 metri lungime (la fel ca Renault K-ZE) și asta o pune sub Sandero (aproape 4 metri) și Logan (circa 4,3 metri).

Ușoară și compactă, versiunea de serie a Dacia Spring are, însă, o autonomie care nu e deloc îmbucurătoare. Poți merge doar 200 de kilometri, ceea ce o face o mașină de oraș, unde, cum-necum, tot mai găsești stații de încărcare.

Odată cu acest model, Renault încearcă să cucerească zona low-cost din piața de mașini electrice. Poate astfel să îndeplinească două lucruri: reducerea poluării în oraș, dar și creșterea cererii pentru stații de încărcare și, implicit, creșterea numărului lor.