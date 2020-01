Cum se laudă Guvernul că va elimina evaziunea fiscală în 2020

A început noul an și, așa cum te-au obișnuit politicienii în această perioadă, curge cu promisiuni. Cea mai recentă se referă la combaterea evaziunii fiscale. Iar ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, are planuri mari.

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, spune că evaziunea fiscală a ajuns o problemă de securitate națională. Nu trebuie să fii mare economist ca să-ți dai seama că, într-adevăr, statul pierde extrem de mut din cauza acestui fenomen. Dar la fel de adevărat e că tot statul trebuie să se ocupe de această problemă.

Și, la început de an, curg promisiunile în acest sens. Ministrul Finanțelor vrea ca situația să fie dezbătută în CSAT – Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Și strategia de combatere a fenomenului ar fi una care implică informatizarea. Atât la ANAF, cât și la MFP.

Ministrul Finanțelor revine cu promisiunea de a informatiza instituțiile statului. Termen de implementare nu există, dar cuvintele sunt mari.

„A venit momentul. Din punctul meu de vedere evaziunea fiscală a ajuns o problema de securitate națională. Chiar la inceput de an voi introduce în CSAT materialele necesare pentru aprobarea strategiei de informatizare a ANAF si MFP ca obiectiv de importanță națională. Concomitent voi face toate demersurile ca incepand din acest an ANAF sa efectueze cel mult un control complex pe an la companiile din Romania, indiferent de marimea lor”, a spus Florin Cîțu.