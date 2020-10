Cum se ”îmbogățesc” urmașii cadrelor medicale decedate de Covid-19: realitatea este terifiantă

Dacă ai avut vreun prieten care a spus că medicii inventează decedați de coronavirus pentru a se îmbogăți, poți să-i dai exemplul Lenuței Buta de 46 de ani, din Botoșani.

Situația din România când vine vorba de legislație este absolut șocantă. „Îmi este foarte greu să vorbesc. E singura fată pe care am avut-o. A fost o profesionistă. Toată lumea știe. Avea douăzeci și ceva de ani în Spitalul de Boli Infecțioase” a declarat Rodica Hriscu, în vârstă de 66 de ani. Ea face referire la fiica ei, asistentă la Spitalul Județean de Urgență Mavromati din Botoșani.

„În loc de toată documentația pe care am dus-o eu și am prezentat-o și o am la dosar, cu Covid și Sars-CoV-2 – ea fiind în activitate la serviciu, nefiind o persoană bolnavă, era sănătoasă – mi-au trecut pe decizie boală obișnuită. Vă spun sincer că mă întorc cu fața în jos și-mi vine să mor. Să văd boală obișnuită! Nu știu în ce context au putut să scrie așa ceva. Cu toată hârțogăraia în față. Obișnuită, cum? Adică am căzut și-am murit?”, se întreabă retoric Rodica Hriscu.