Cum să verifici „sănătatea” bateriei de pe iPhone în câțiva pași simpli

Dacă te afli în situația în care bateria ta de pe iPhone se descarcă extrem de repede, atunci ar fi bine să vezi care-i problema. Sunt câțiva pași simpli prin care poți verifica acest lucru.

Mulți se plâng de faptul că bateria telefonului lor se descarcă prea repede. Dacă acest lucru se întâmplă când stai non-stop pe telefon și folosești multe aplicații, atunci n-ar trebui să te mire. Dar dacă nu folosești atât de tare telefonul și totuși rămâi fără baterie extrem de repede? Atunci trebuie să fie o problemă.

Producătorii au venit cu soluții pentru ca încărcarea bateriei să se facă extrem de repede. Dar pentru prelungirea duratei de viață, trebuie să faci și tu câte ceva. Din fericire, iPhone îți permite să verifici oricând vrei starea bateriei și să identifici dacă sunt probleme.

Iată câțiva pași simpli care-ți vor fi utili.

Cum verifici starea bateriei de iPhone

Dacă telefonul tău iPhone rulează pe iOS 13, atunci trebuie să știi că ai la îndemână foarte multe tool-uri ca să verifici dacă bateria mai e sau nu bună. Și, mai ales, poți vedea ce-ți consumă cea mai multă energie.

„Sănătatea” bateriei

Ca să verifici cât de „sănătoasă” mai e bateria ta, trebuie să mergi în Settings > Battery > Battery Health. Dacă procentajul de acolo a scăzut sub 80%, atunci ar fi cazul să o schimbi. Pentru că orice ai face, bateria se va descărca extrem de repede.

Mai ales dacă telefonul te-a lăsat în câteva momente și ți-a indicat drept problemă exact bateria.

Cât de bine se încarcă, de fapt, bateria de pe iPhone?

Ca să verifici dacă, într-adevăr, bateria ta se încarcă în parametrii normali, atunci trebuie să mergi la Settings > Battery. Acolo o să vezi un chart care-ți indică niște niveluri. Culoare verde îți arată când iPhone-ul tău a funcționat normal, iar culoarea galbenă arată când a funcționat în Low Power Mode, adică atunci când bateria era aproape să se descarce complet.

Ce e hașurat cu verde reprezintă perioadă în care telefonul a stat la încărcat.

Baterie descărcată din cauza unei aplicații?

Există și varianta în care bateria ta e suprasolicitată de o aplicație din telefon. Poți vedea dacă ceva rulează în background accesând Activity, chiar de sub iconița care-ți indică nivelul bateriei.

Și arată cam așa:

Poți verifica și câtă energie consumă fiecare aplicație în parte.



Opțiunea „nucleară”

Dacă ai încercat toți pașii de mai sus și n-ai găsit nicio rezolvare la problema ta, atunci ar trebui să te gândești serios să-ți resetezi telefonul. Ca să faci asta, mergi la Settings > General > Reset și alege Reset All Settings și, dacă vrei să-ți ștergi toate aplicațiile din telefon, apasă pe Reset All Content and Settings.

De precizat că acest lucru ar trebui făcut doar în ultimă instanță, când ai epuizat toate celelalte căi.