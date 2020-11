Cum s-a simțit după ce s-a vaccinat împotriva Covid-19 cu vaccinul Pfizer

Vaccinul dezvoltat de Pfizer împotriva noului coronavirus a fost cap de afiș în această săptămână, iar o participantă la studiul clinic al vaccinului anti-Covid-19 a detaliat experiența.

”Mă comport ca și când nu l-aș fi făcut. Sunt fericită că există o lumină la capătul tunelului.”, a explicat o studentă de 31 de din Berlin într-un interviu acordat celor de la Deutsche Welle. Carolina Gems a participat studiul clinic de nivelul 3 realizat pe 40.000 de persoane de către Pfizer în colaborare cu BioNTech.

Noul vaccin are o rată de succes de 90%, iar după administrare nu pare să vină la pachet cu efecte secundare semnificative. Aparent, acestea sunt foarte similare cu stările pe care le ai după un vaccin anti-gripal.

„Chiar nu am avut efecte secundare. Doar cele normale pe care le știți dintr-un vaccin antigripal, așa că am fost foarte obosită pentru o seară și am avut o temperatură cu un grad mai mare decât în mod normal”, a spus tânăra pentru Deutsche Welle.

În mod previzibil, tânăra este foarte entuziasmată nu doar de modul în care se simte, ci de faptul că vaccinul care i-a fost administrat este un succes. În definitiv, ea ar putea fi unul dintre oamenii datorită cărora vom avea un vaccin anti-Covid-19 mai devreme decât mai târziu.

Chiar dacă s-a vaccinat, Caroline Gems a spus că respectă în continuare toate recomandările autorităților în privina prevenirii răspândirii noului coronavirus. ”Mă comport ca și cum nu l-aș fi făcut. Port o mască de față tot timpul, păstrez distanța, mă spăl pe mâini, dar sunt fericită că există o lumină la capătul tunelului.”, a insistat tânără.

Tânără a participat voluntar la testele vaccinului realizat de Pfeizer și nu și-a făcut în niciun moment griji că ceva ar putea merge prost. „Nu eram deloc îngrijorată. În Germania avem Institutul de Sănătate Publică Paul Ehrlich și comisii de etică și atâtea instituții care observă fiecare studiu. Nu am auzit niciodată despre ceva care merge prost acolo”.

Cea mai mare problemă cu un astfel de vaccin, dincolo de rata de succes, ține de reticența oamenilor la vaccinare. Caroline încearcă să adreseze și această situație neplăcută. ”Încerc să-i conving pe toți oamenii sceptici că nu este atât de periculos și că este bine să se vaccineze.”, a explicat ea.