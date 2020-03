Creatorul Chernobyl va ecraniza un joc video pentru HBO: ce se întâmplă în The Last of Us

După succesul global înregistrat cu Chernobyl, creatorul îndrăgitei ecranizări a evenimentelor din 1986 își va orienta atenția către The Last of Us, îndrăgitul joc al celor de la Naughty Dog.

Serialul Chernobyl s-a bucurat de o serie stufoasă de premii de la momentul lansării și până în prezent. Din acest motiv, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul persoana din spatele acelei producții a început deja să lucreze la un nou proiect. Partea neobișnuită a ecuației ține de subiectul proiectului.

După ce și-a dedicat câțiva ani din viață transpunerii pe micul ecran a unor fapte reale, Craig Mazin va lucra de acum la un serial inspirat de jocul video The Last of Us, probabil cu același titlu. Este interesant de reținut că, în timp ce Uncharted va fi un singur film pe marile ecrane, cealaltă proprietate intelectuală importantă a celor de la Naughty Dog va fi transpusă într-un serial. Singura variabilă, la această oră, este numărul de episoade.

Ca un detaliu important și o posibilă motivație din spatele acestui efort financiar al HBO, creatorul Chernobyl se pare că este un mare fan al The Last of Us și, din acest motiv, vrea aducă acea poveste pe micile ecrane. Proiectul va fi făcut, în mod previzibil, cu suport din partea Naughty Dog, prin intermediul lui Neil Druckman, care va ajuta la redactarea scenariului și va ocupa poziția de producător executiv. Pentru că vorbim de un titlu exclusiv pentru PlayStation, Sony și președintele Naughty Dog vor fi de asemenea implicați în adaptarea jocului.

În privința evenimentelor prin care vor trece personajele principale din serial, acelea vor fi inspirate de primul joc din serie, în care supraviețuitor Joel este însărcinat cu sustragerea adolescentei Ellie dintr-o zonă de carantină.