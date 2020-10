Coincidență? De ce China nu resimte criza generată de pandemia de coronavirus

2020 e un an dificil pentru economia mondială. Pandemia de coronavirus a dat multe lucruri peste cap și multe afaceri au fost trase pe dreapta și chiar închise. China, însă, pare că nu resimte acest lucru.

China ar putea fi singura economie din G20 care va înregistra o creștere economică în acest an, arată jurnaliștii britanici de la The Guardian. Deși statul asiatic e considerat punctul-zero al crizei sanitare de la nivel mondial, se pare că pandemia n-a cauzat mare deranj acolo. În al treilea trimestru din an, economia Chinei a crescut.

În tot acest timp, celelalte economii fie au stagnat, fie s-au contractat.

China pare că renaște peste noapte, deși a marcat câteva luni bune de inactivitate din cauza măsurilor de tip lockdown. Nu numai că stă în picioare, dar îi cresc și aripi.

China, singura economie din G20 care înregistrează creștere

În al treilea trimestru din acest, economia Chinei a înregistrat o creștere surprinzătoare de 4,9% . Așa arată datele oficiale prezentate de Guvern săptămâna aceasta. E cu mult înaintea statelor lumii care se luptă cu pandemia de coronavirus. Deși a fost înregistrată o creștere a PIB, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, creșterea este mai mică decât anticipau analiștii în condițiile în care activitatea fabricilor a fost reluată, afacerile au revenit la normal, iar consumul a crescut din nou.

Oficialii chinezi se așteaptă ca economia Chinei să crească, pe tot anul, cu 2%.

“Economia chineză rămâne rezistentă, cu un mare potențial. Anticipăm că recuperarea va continua, ceea ce va ajuta la recuperarea globală”, spune guvernatorul Băncii Centrale a Chinei, Yi Gang.

Potrivit The Guardian, este de așteptat ca China să fie singura economie din G20 care va avea o creștere în acest an, în vreme ce economia globală ar urma să se contracte cu 4,4%. Analiștii mai spun că puterea de recuperare a economiei chineze este încă incertă având în vedere dezechilibrele de dezvoltare dintre diverse regiuni, pierderea de locuri de muncă, datoria publică, dar și problemele privind comerțul, cauzate de relația tensionată cu SUA și deteriorarea relațiilor cu alți parteneri comerciali.