CFR, pe calea eșecului: de ce sunt trenurile mai lente decât pe vremea lui Ceaușescu

Infrastructura feroviară din România este la pământ, iar acest lucru e relevat de mai toate raporturile oficiale. Trenurile sunt chiar mai lente decât pe vremea lui Ceaușescu. Iar motivele-s diverse.

Să mergi cu trenul în România poate fi, de multe ori, mult mai stresant decât deplasare cu mașina. Știi că lipsa autostrăzilor e o mare problemă, dar nici infrastructura feroviară nu stă prea bine. Liniile ferate sunt vechi, nu s-au mai făcut modernizări, iar garniturile sunt învechite.

Cu câteva excepții, călătoria cu trenul în România poate fi un coșmar. Oficialii ar trebui să se gândească la multe: am avea nevoie de electrificarea rețelei, dar și de trenuri TGV – adică trenuri de mare viteză. Toate lipsesc, deocamdată, și mare lucru nu s-a făcut după 1989.

De fapt, viteza medie a trenurilor este chiar mai mică decât pe vremea lui Ceaușescu, după cum se arată într-o analiză Hotnews.

În multe cazuri, e un coșmar. Trenurile merg, în medie, cu o viteză de sub 45 km/h, iar cele de marfă nu au o viteză medie mai mare de 20 km/h. Cu alte cuvinte, trenurile românești se deplasează mai încet decât în urmă cu trei decenii, diferențele fiind și de 30%.

Fostul dictator Nicolae Ceaușescu s-a deplasat chiar cu un tren de mare viteză, dar după 1989, oficialii nu s-au mai preocupat de creșterea vitezei. Între timp, și dacă ar exista trenuri de mare viteză, ele n-ar avea unde să circule. Pentru că liniile de cale ferată nu-s modernizate pentru astfel de garnituri.

”În 1975 când eram revizor general de siguranța circulației, a trebuit să recepționăm trenul lui Ceaușescu construit la Astra Vagoane pentru 200 km/h. Am plecat de la Câmpina și până la Ploiești am merx cu 180 km/h, iar la ieșirea din Periș spre Buftea am atins 209 km/h cu o locomotivă de la Craiova și șase vagoane. Trebuia să atingem 220 km/h”

Octavian Udriște, președinte onorific Club Feroviar