Cercetătorii au identificat o potențială soluție pentru recuperarea auzului

Cercetătorii de la Universitatea din Maryland School of Medicine (UMSOM) au realizat un studiu care a determinat rolul critic pe care îl joacă o proteină în dezvoltarea celulelor filiforme, vitale pentru auz.

Unele dintre celulele filiforme amplifică sunetele care vin în ureche, iar altele transformă undele sonore în semnale electrice care se deplasează către creier.

Oamenii de știință au demonstrat că proteina, numită GFI1, poate fi vitală pentru a determina dacă o celulă filiformă embrionară se maturizează într-o celulă filiformă funcțională adultă sau devine o celulă diferită care funcționează mai mult ca o celulă nervoasă sau un neuron.

Studiul a fost publicat în revista Development și a fost realizat de către oameni de știință și cercetători de la UMSOM Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery și de la UMSOM Institute for Genome Sciences (IGS), în colaborare cu cercetătorii de la Școala de Medicină Sackler de la Universitatea din Tel Aviv din Israel.

Cum funcționează?

Auzul se bazează pe buna funcționare a celulelor specializate din urechea internă numite celule filiforme. Atunci când aceste celule nu se dezvoltă corespunzător sau sunt deteriorate de stresul din mediul înconjurător, cum ar fi zgomotul puternic, rezultatul constă în pierderea funcției auditive.

Cercetătorii s-au concentrat pe descrierea etapelor de dezvoltare care duc la o celulă filiformă funcțională, pentru a genera potențial de celule filiforme noi atunci când cele vechi sunt deteriorate.

Pentru a efectua studiul, dr. Ronna Hertzano de la UMSOM Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery și echipa ei au folosit metode de ultimă generație pentru a studia expresia genelor în celulele filiforme la șoareci nou-născuți modificați genetic care nu produc GFI1.

Ei au demonstrat că, în absența acestei proteine vitale, celulele filiforme embrionare nu au reușit să progreseze în dezvoltarea lor pentru a deveni celule adulte complet funcționale. De fapt, genele exprimate de aceste celule au indicat faptul că este posibil să se transforme în celule asemănătoare neuronilor.

“Descoperirile noastre explică de ce GFI1 este esențial pentru a permite celulelor embrionare să progreseze în funcționarea celulelor filiforme adulte, a spus dr. Hertzano. “Aceste date confirmă, de asemenea, importanța GFI1 în protocoale experimentale pentru a regenera celulele filiforme din celulele stem. Aceste metode regenerative au potențialul de a fi utilizate pentru pacienții care au suferit pierderea auzului din cauza vârstei sau a factorilor de mediu”.

Alte grupuri de cercetare din domeniu testează acum aceste proteine ​​pentru a determina dacă pot fi utilizate drept un “cocktail” pentru a regenera celulele filiforme pierdute și pentru a restabili auzul.

“Cercetarea auditivă a trecut printr-o perioadă renascentistă, nu numai datorită progreselor în genomică și metodologie, ci și datorită naturii sale unice de colaborare între cercetători”, a spus dr. Herzano.

Noul studiu a fost finanțat de Institutul Național pentru pierderea auzului și alte tulburări de comunicare (NIDCD), care face parte din Institutul Național de Sănătate (NIH). De asemenea, a fost finanțat de Fundația Științifică Binatională (BSF).

Descoperirea subliniază importanța cercetării pentru a pune bazele unor viitoare inovații clinice, iar identificarea căilor complexe care produc capacitatea de auz normal s-ar putea dovedi a fi cheia pentru inversarea pierderii auzului în cazul a milioane de oameni.