Cea mai bună veste pentru cei cu mașini pe motorină, benzină și nu numai. Se pregătesc noi autostrăzi, șosele și drumuri naționale

Poate că România n-a excelat când vine vorba de șosele, dar putem spera că lucrurile vor deveni mai bune. Autorităţile din transporturi pregătesc 70 de kilometri de autostrăzi şi drumuri naţionale. Și ar mai fi adăugate câteva zeci de kilometri spre finalul anului. Care e planul mai mare?

În primele cinci luni din 2020, autoritățile au semnat contracte pentru cei 70 de kilometri. Alți 70 de kilometri au fost adăugați recent în mandatul lui Lucian Bode, ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

„Am dat ordin de începere pentru 70 de kilometri de autostrăzi şi drumuri naţionale doar în primele cinci luni din acest an. De asemenea ne-am propus şi am şi reuşit să semnăm contracte de proiectare şi execuţie pentru că, după ce ai semnat acel contract, etapa cea mai grea în derularea unui contract, şi anume etapa contestaţiilor, când în momentul anunţării rezultatului până la momentul contractării respectivelor lucrări durează 2, 3 chiar 4 ani. Am semnat contracte pentru proiectare, execuţie pentru încă aproape 70 de km de autostrăzi şi drumuri naţionale: Sibiu – Piteşti (30 de km), secţiunea 5, autostrada Tg. Mureş – Ungheni (10 km) şi Biharia – Borş (30 km). Iată, 70 de km de contracte semnate în această perioadă.”

Lucian Bode