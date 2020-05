Ce vezi nou pe Netflix în iunie: lista completă a filmelor și serialelor

Netflix a anunțat cu ce vine nou de la 1 iunie. Iar lista cuprinde mai multe filme și seriale cam pentru toate gusturile. Și, dacă ești fan Tarantino, sigur te vei bucura.

Luna iunie vine cu noi seriale și filme la Netflix, unele care-s producții originale, altele licențiate. Unul dintre cele mai așteptate seriale, 13 Reasons Why, vine cu ultimul sezon pe data de 5 iunie, spre exemplu.

Tot în iunie vor debuta și seriale noi ca The Woods, The Politician (sezonul 2) sau The Order (sezonul 2). Nu vor lipsi nici acele producții licențiate: A Star Is Born (cu Lady Gaga), Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, John Wick: Chapter 3 sau Cum a furat Grinch Crăciunul.

De asemenea, din luna iunie mai poți vedea pe platformă The Hateful Eight, regizat de Quentin Tarantino.

Lista Netflix pe luna iunie: ce filme și seriale vezi pe platformă

2 IUNIE 2020

Fuller House: The Farewell Season – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Jimmy și Steph aduc acasă bebelușul și află imediat cum este să fii părinte. Însă aceasta nu este o problemă, pentru că au la dispoziție o casă plină de ajutoare.

2 IUNIE 2020

True: Rainbow Rescue – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: True: Salvarea curcubeului

True și Bartleby se aventurează de partea cealaltă a Curcubeului fără Sfârșit pentru a o găsi pe Dillydally, o exploratoare curajoasă și cea mai bună prietenă a Regelui.

3 IUNIE 2020

Spelling the Dream – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Albinuța ortografică: Marele campionat

Acest documentar prezintă dominația americanilor de origine indiană în Concursul Național de Ortografie Scripps începând din 1999 și urmărește patru aspiranți la titlu.

4 IUNIE 2020

Hospital Playlist – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Coridoarele spitalului: Sezonul 1

Fiecare zi e un miracol pentru cinci medici și pacienții lor dintr-un spital unde se împletesc nașterea, moartea și toate celelalte momente ale vieții.

4 IUNIE 2020

Baki: The Great Raitai Tournament Saga – ANIME NETFLIX

Titlu localizat: BAKI: Povestea Marelui Turneu Raitai

Lui Baki, care este otrăvit, i se acordă permisiunea specială de a participa la competiția de arte marțiale Raitai, unde va fi ales următorul kaioh.

4 IUNIE 2020

Titlu localizat: Mă auzi?

Trei prietene dintr-un cartier sărac își păstrează umorul și speranța, în ciuda relațiilor dezastruoase și a familiilor disfuncționale.

5 IUNIE 2020

13 Reasons Why: Season 4 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Cele treisprezece motive: Sezonul 4

Absolvirea se apropie, iar Clay și prietenii săi încearcă să rămână cu un pas în față pe măsură ce secretele trecutului le amenință viitorul.

5 IUNIE 2020

Queer Eye: Season 5 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Cei cinci fabuloși pornesc la drum către Philadelphia și transformă un nou grup de eroi de zi cu zi, de la un DJ muncitor la o frizeriță de câini aflată la ananghie.

5 IUNIE 2020

The Last Days of American Crime – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Ultimul jaf american

Un jefuitor de bănci acceptă propunerea de a comite un ultim jaf senzațional înainte ca guvernul să activeze un semnal cerebral care să inhibe acțiunile infracționale.

10 IUNIE 2020

Curon – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

10 IUNIE 2020

Lenox Hill – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

De la nașteri la operații pe creier, această serie de documentare prezintă activitatea a patru doctori ce salvează vieți la spitalul Lenox Hill din New York.

10 IUNIE 2020

Reality Z – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Realitatea Z

O apocalipsă a zombilor îi prinde pe concurenții dintr-un reality-show brazilian în studioul de televiziune, de unde încearcă să scape de hoardele de mâncători de oameni.

12 IUNIE 2020

Da 5 Bloods – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Frăția celor cinci

La câteva decade după război, patru veterani afro-americani se întorc în Vietnam pentru a găsi rămășițele comandantului lor și o comoară ascunsă. Regizat de Spike Lee.

12 IUNIE 2020

Dating Around: Season 2 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Caleidoscopul sentimentelor: Sezonul 2

Șase noi persoane singure își caută dragostea (sau ceva de genul acesta) participând la o serie de prime întâlniri. Pe cine vor alege pentru o a doua întâlnire?

12 IUNIE 2020

F is for Family: Season 4 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: F is for Family: Sezonul 4

Frank primește o vizită nedorită de la tatăl său, Sue descoperă minunile tehnicii Lamaze, iar Bill devine faimos pe terenul de hochei.

12 IUNIE 2020

Jo Koy: In His Elements – COMEDIE ORIGINALĂ NETFLIX

Titlu localizat Jo Koy: În elementele lui

Jo Koy revine în Filipine pentru a prezenta cultura locală și pentru a găzdui un program special cu comedieni, DJ și dansatori de hip-hop americani de origine filipineză.

12 IUNIE 2020

Kipo and the Age of Wonderbeasts: Season 2 – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Kipo și era creaturilor fabuloase: Sezonul 2

E nevoie de forță și istețime pentru a-l salva pe Lio și a-l învinge pe Scarlemagne. Kipo e gata să învețe să-și controleze puterile și să descopere originea lumii ei.

12 IUNIE 2020

Pokémon Journeys: The Series – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Doi tineri antrenori de pokémoni devin parteneri de cercetare la un renumit laborator și pătrund în lumea aventurilor împreună cu prietenii lor pokémoni.

12 IUNIE 2020

The Search – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Căutarea

Când un copil dispare dintr-un cartier respectabil din Ciudad de Mexico, sunt dezvăluite secrete de familie și modul în care funcționează puterea printre cei înstăriți.

12 IUNIE 2020

The Woods – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Pădurea

Speranțele unui procuror din Varșovia renasc după descoperirea unui cadavru și a legăturii acestuia cu sora sa dispărută acum 25 de ani. După un roman de Harlan Coben.

13 IUNIE 2020

Alexa & Katie Part 4 – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Alexa & Katie: Partea 4

Vara s-a terminat, iar Alexa și Katie încep ultimul an de liceu. Au trecut prin multe împreună, însă le așteaptă noi aventuri.

13 IUNIE 2020

The King: Eternal Monarch – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Regele, monarhul etern

Un împărat coreean modern trece printr-un portal misterios într-o lume paralelă, unde întâlnește o polițistă îndrăzneață.

14 IUNIE 2020

Marcella: Season 3 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Marcella: Sezonul 3

Optsprezece luni mai târziu, Marcella trăiește sub o identitate asumată în Belfast, unde s-a infiltrat într-o organizație criminală ca agent sub acoperire.

17 IUNIE 2020

Mr. Iglesias: Part 2 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Dom' profesor Iglesias: Partea 2

Serialul despre un amuzant profesor de liceu care încearcă să schimbe viețile elevilor inteligenți, dar neserioși se întoarce cu partea a doua.

18 IUNIE 2020

A Whisker Away – ANIME NETFLI

Titlu localizat: Viața la un mieunat distanță

În cel de-al doilea film de la Studio Colorido, o fată cu o poreclă stranie e disperată să se apropie de băiatul pe care îl place. Soluția e să se transforme în pisică.

18 IUNIE 2020

The Order: Season 2 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Ordinul secret: Sezonul 2

La Universitatea Belgrave, dușmănia dintre vârcolaci și magicieni ajunge într-un punct critic. Curând, însă, un rău și mai mare amenință să-i distrugă pe toți.

19 IUNIE 2020

Babies: Part 2 – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Bebeluși: Partea 2

Bebelușii descoperă o lume complet nouă, iar cercetări recente ne arată că sunt deja echipați să gestioneze complexitatea vieții umane.

19 IUNIE 2020

Father Soldier Son – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Totul pentru patrie

După ce sergentul Brian Eisch este grav rănit în Afganistan, el și fiii săi pleacă într-o călătorie a iubirii, pierderii, izbăvirii și continuității în timp.

19 IUNIE 2020

Feel the Beat – FILM NETFLIX

Titlu localizat: În ritmul muzicii

După eșecul de pe Broadway, April revine în orașul natal și, fără tragere de inimă, începe să pregătească un grup pestriț de tinere dansatoare pentru o competiție.

19 IUNIE 2020

Floor Is Lava – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Lavă pe pământ!

O competiție în care echipele trebuie să treacă de camere pline cu lavă sărind pe scaune, agățându-se de draperii și balansându-se de candelabre. Da, e pe bune.

19 IUNIE 2020

Girls from Ipanema – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

19 IUNIE 2020

Lost Bullet – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Glonțul pierdut

Un mecanic auto condamnat este recrutat de poliție pentru a îmbunătăți parametrii mașinilor de poliție folosite în urmăriri de viteză. Dar pericolul este pe urmele sale.

19 IUNIE 2020

Most Beautiful Thing: Season 2 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Cel mai frumos lucru: Sezonul 2

Malu și celelalte doamne lasă în urmă tragedia recentă și, pline de curaj, se confruntă cu provocări în carieră, noi perspective romantice și diverse nedreptăți.

19 IUNIE 2020

One-Way to Tomorrow – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Un bilet dus către ziua de mâine

Drumurile a doi străini se întretaie în trenul spre Izmir, iar cei doi descoperă surprinși că destinele li s-au întretăiat deja… în mod turbulent.

19 IUNIE 2020

Rhyme Time Town – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Orășelul rimelor

Doi buni prieteni au parte de distracție și aventură în timp ce locuiesc în Orășelul Rimelor, un spațiu fantastic plin de personaje din cântecele copilăriei.

19 IUNIE 2020

The Politician: Season 2 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Politicianul: Sezonul 2

Trădări, un triunghi amoros și un candidat axat pe un singur subiect. Toate duc la o bătălie murdară pentru senat, pe care Payton va face orice ca să o câștige.

19 IUNIE 2020

23 IUNIE 2020

Eric Andre: Legalize Everything – COMEDIE ORIGINALĂ NETFLIX

Titlu localizat: Eric Andre: Legalizare, legalizare, legalizare! Un nou program special de stand-up al comedianului american Eric Andre.

24 IUNIE 2020

Athlete A – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Scandal în gimnastica americană

Urmărește-i pe reporterii de la Indianapolis Star care au făcut publice abuzurile sexuale ale medicului echipei de gimnastică a SUA și care ascultă principalele mărturii.

24 IUNIE 2020

Crazy Delicious – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Concurs de delicatese

Folosind ingrediente dintr-o pădure comestibilă, bucătari amatori prepară creații culinare originale și delicioase pentru a-i impresiona pe cei trei membri ai juriului.

24 IUNIE 2020

Choked: Paisa Bolta Hai – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Sufocată: Banii vorbesc

Împovărată de datoriile soțului și de propriile vise sfărâmate, o funcționară la o bancă găsește o sursă secretă de bani, aparent nelimitată, în propria ei casă.

24 IUNIE 2020

Nobody Knows I'm here (Nadie sabe que estoy aquí) – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Nimeni nu știe că sunt aici

Memo Garrido s-a remarcat din copilărie ca artist al muzicii latino. Decenii mai târziu, apariția Martei îl face să se confrunte cu incidentul care i-a distrus cariera.

26 IUNIE 2020

Amar y vivir – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Trăim pentru iubire

Revenind din armată, tânărul Joaquín este luat prin surprindere de o tragedie care îl face să revină la Bogotá, unde o întâlnește pe Irene, o cântăreață în devenire.

26 IUNIE 2020

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Concursul Muzical Eurovision: Povestea trupei Fire Saga

Doi cântăreți de provincie își împlinesc visul de a concura în cea mai mare competiție muzicală din lume. Cu Will Ferrell și Rachel McAdams în rolurile principale.

26 IUNIE 2020

Home Game – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Jocul acasă: Sporturi din toate colțurile lumii

De la wrestlingul voodoo din Congo și până la roller derby-ul texan, acest serial documentar studiază tradiții sportive neobișnuite și captivante de pe mapamond.

29 IUNIE 2020

ARASHI's Diary -Voyage- ep 8 – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Jurnalul trupei ARASHI: Voiaj: Episodul 8

Lumina reflectoarelor se oprește asupra lui Sho Sakurai, membru al grupului Arashi, dezvăluind dragostea lui pentru muzică și călătoria alături de trupă și în afara ei.

30 IUNIE 2020

Adú – FILM NETFLIX

La Melilla, la granița dintre Spania și Maroc, se conturează trei povești ale imigranților care își riscă viețile pentru a traversa strâmtoarea Gibraltar.

30 IUNIE 2020

BNA – ANIME NETFLIX

Titlu localizat: Brand New Animal

Transformată în vârcolac-raton, Michiru caută adăpost și răspunsuri cu ajutorul vârcolacului-lup Shirou în interiorul zonei speciale din Anima-City.

30 IUNIE 2020

George Lopez: We'll Do It For Half – COMEDIE ORIGINALĂ NETFLIX

Titlu localizat: George Lopez: Spectacol special de stand-up

George Lopez susține un nou program special de stand-up, filmat la San Francisco.