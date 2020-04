Ce poți învăța cât stai acasă și să fii pregătit pentru joburi viitoare

Deloc surprinzător, perioada asta ne arată că, pe de o parte, o proporție mare de joburi pot fi făcute de acasă. Pe de altă parte, e nevoie de-o educație, astfel încât să fii pregătit pentru alte schimbări din viitor. Și, dacă tot ai timp în perioada asta, te poți apuca să înveți.

Pentru martie, BestJobs a anunțat că, în prima lună a distanțării sociale, au fost la mai mare căutare joburi remote sau work from home. Volumul căutărilor a ajuns la peste 250.000. În acest context, am întrebat-o pe Karina Tătui, manager de resurse umane în cadrul companiei românești EXE Software. Firma aceasta activează de aproape două decenii pe piața din România. Am aflat astfel și cum s-a schimbat forțat de muncă în ultimii 10 ani.

În ceea ce privește lecțiile pe care le putem reține pe viitor, Karina susține că, în această perioadă, interviurile de angajare s-au mutat în spațiul online. „Interviurile video au avantajul de a scurta procesele de recrutare, oferă mai multă flexibilitate, iar, pe termen lung, este posibil să atragem mai ușor și mai rapid talentele în companie”, explică aceasta.

Când vine vorba de un job în programare, de exemplu, Karina recomandă cursuri online – dată fiind perioada – și aplicarea lecțiile în proiecte de test, personale. „Pentru un rol de Junior Web Developer, este nevoie de acumularea de cunoștințe pe partea de POO (programare orientată pe obiecte) și câteva cunoștințe elementare de HTML, CSS, JavaScript, C# și baze de date, SQL Server”, rezumă aceasta.

Ea recomandă și activitatea de freelance ca fiind o metodă bună de învățare. Astfel, înainte de adaptarea la un nou job, viitorii angajați vor avea ocazia să se obișnuiască cu situații reale de lucru și cerințe. De asemenea, proiectele open source oferă avantajul de a lucra în echipă și de a îmbunătați cunoștințele, datorită interacțiunii cu ceilalți membri sau participanți.

Cum arată profilul tinerilor care vor un job în IT

În 2020, compania EXE Software a participat la târgul IT&C, organizat de Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Universitatea Politehnica București). Karina susține că ce-a identificat prin această experiență e generație promițătoare. „Am întâlnit mulți membri ai generației Z, care au avut contact de la vârste fragede cu tehnologia și care au competențe digitale foarte bine dezvoltate și o înclinație nativă către partea de programare.”

Ce se schimbă, mai mult decât e evident, e ce-și doresc viitorii angajați. În principal vor o flexibilitate mai mare, dar și mai multe tipuri de experiențe. „Observăm nevoia de a schimba joburi frecvent, în primii ani de carieră, pentru că doresc să experimenteze, să acumuleze experiență în domenii diverse”, adaugă aceasta.

Nu în ultimul rând, Karina a identificat un avantaj important al perioadei, dată fiind necesitatea de work from home acum. „[În cazul nostru] în două-trei zile, toată compania a trecut în regim de lucru de acasă, fără să existe niciun fel de impediment în desfășurarea fără întrerupere a activităților curente. Într-un fel, globalizarea a contribuit la această reușită prin lucrul în echipe lărgite cu oameni din țări diferite, chiar de pe mai multe continente. [Am avut astfel] deja pregătită infrastructura necesară, care să suporte lucrul online, iar sistemele de comunicații au funcționat ireproșabil, de la data schimbării modului de lucru și până în prezent”, conchide aceasta.

Într-un context mai larg, putem vorbi despre o reformă a felului în care muncim, cel puțin din punct de vedere organizatoric. Acest experiment, deși neașteptat, a fost foarte bine primit de angajatori. De altfel, mulți iau în considerare implementarea acestor măsuri, chiar și după ce situația actuală va trece. Printre cei care susțin acest demers sunt și părinții, care spun că posibilitatea lucrului de acasă le-ar permite să jongleze mai bine, în același timp, cu viața de familie și cariera.