De ce România n-a făcut suficiente teste: eroarea care a intensificat criza

Capacitatea de testare a României încă nu se află la nivelul altor state, iar numărul mic de teste se datorează, în parte, și unei erori descoperite într-o anchetă jurnalistică.

Una dintre principalele recomandări pe care Organizația Mondială a Sănătății o dă statelor este să testeze cât de mulți cetățeni pot. „Testați, testați, testați!”, insista Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS, în 17 martie. România n-a luat în serios considerare îndemnul.

O anchetă realizată de G4Media.ro și Info Sud-Est arată cum România n-a folosit toate aparatele de teste pentru coronavirus care se aflau în țară. 82 de aparate Real Time PCR au rămas nefolosite în centre de cercetare sau universități. În plus, în cazul unor aparate, autoritățile nici măcar nu știau că există.

Nici după identificarea acestora, autoritățile nu s-au grăbit să le pună în funcțiune, în lupta cu pandemia. Abia după trei săptămâni de la primul caz de coronavirus din România, autoritățile au reușit să afle câte astfel de aparate există, de fapt, în țară.

Ancheta G4Media și Info Sud-Est arată că universitățile, institutele de cercetare și direcțiile sanitar-veterinare dispuneau de cel puțin 82 de aparate RT PCR. Toate acestea ar fi putut mări semnificativ capacitatea inițială de testare.

E bine de știut că probele PCR pot proveni din mai multe părți: fie din nas, ca-n studiul derulat în UK, despre care-ți vorbeam mai sus, fie din gât. De asemenea, pentru pacienții internați deja, o probă din tractul respirator inferior poate da cele mai bune rezultate.

Câte teste s-au făcut în România până acum

În prima lună și jumătate de la izbucnirea epidemiei la noi, România a făcut tot atâtea teste de COVID-19 cât face Germania într-o singură zi. Din 26 februarie până în 8 aprilie, România a realizat doar 47.207 de teste.

Abia în 16 martie, Ministerul Educației a început inventarierea aparatelor RT PCR din universități.

Nimeni de la Guvern nu a oferit date oficiale legate de numărul exact de aparate Real Time PCR pentru teste pe care le are statul român.

„Noi am început de la 3 Real Time PCR și am crescut gradual fie prin achiziție, fie prin inventarierea în toate instituțiile. În momentul de față sunt validate 37 de centre, numărul de PCR-uri e mai mare. Avem pregătite 15 noi PCR-uri care trebuie puse în funcțiune. (…) Capacitatea se apropie de 2500 de teste pe zi. Se poate spune că am crescut spectaculos capacitatea de diagnosticare utilizând doar această metodă care este sută la sută sigură”, declara premierul Ludovic Orban la 1 aprilie.

Această „creștere spectaculoasă” despre care vorbește premierul Orban a făcut posibil ca România să prelucreze, într-o lună și jumătate, aproape 50.000 de teste. Exact câte face Germania într-o singură zi.

Partea proastă e că, pentru că se fac foarte puține teste, nici nu putem ști cu certitudine cât de gravă este, de fapt, situația la noi în țară. Explicația este una simplă: cu cât există mai multe aparate de testare, cu atât putem face mai multe teste pe zi. Astfel, putem avea o imagine mai concretă a stării crizei în România.