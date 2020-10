Bloodstained: desprins din Castlevania, cel mai bun joc anime ajunge pe iPhone și Android

Dacă ești un fan de anime și posesor de smartphone sau tabletă, te vei bucura să afli că Bloodstained: Ritual of the Night se lansează pe iOS și Android.

Bloodstained: Ritual of the Night este una dintre cele mai bune creații inspirate din universul fantastic anime din Castlevania. Este un joc de tip ARPG care, până la ora actuală, a putut fi experimentat doar pe console. Acum, împreună cu toate DLC-urile lansate ulterior, va deveni disponibil pentru terminale mobile.

Anunțul legat de noua lansare a fost făcut recent de NetEase Games și ArtPlay, cele două echipe din spatele proiectului. Ca referință, jocul este un side-scrolling action RPG. Practic, mergi din stânga în dreapta ecranului ca în cazul multor jocuri care ți-au marcat copilăria. Această mecanică de joc se pretează de minune pentru ecranul de la mobil și, tocmai din acest motiv, viitoarea lansare este o veste bună.

Versiunea portată de pe console nu va veni cu niciun compromis în materie de conținut, dacă ai avut deja ocazia să-l joci sau l-ai văzut pe YouTube. Creatorii titlului au insistat mult pe faptul că va arăta ca pe TV, iar experiența de gameplay va fi identică.

Singurele particularități care au fost adaptate pentru ecranele mai mici sunt icoanele și mesajele de pe ecrane, pentru a putea interacționa mai facil cu ele pe telefon sau tabletă. Modul în care folosești armele sau faci combinații complexe a fost de asemenea adaptat un pic pentru a funcționa mai simplu cu controalele sensibile la atingere.

Este important de reținut că Bloodstained: Ritual of the Night nu este un joc vechi. În schimb, a fost lansat în 2019 pentru console și PC, ca un succesor spiritual al Castlevania: Symphony of the Night. Ca o confirmare suplimentară a particularităților pe care le are în comun cu Castlevania, Bloodstained are același producător.

Prețul de achiziție nu a fost confirmat încă, nici data de lansare, dar ar trebui să nu dureze mai mult de câteva săptămâni până când vei putea pune mâna pe el. Important este că va fi disponibil global, nu doar în câteva țări.