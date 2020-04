Bâlbâială la Guvern cu IMM Invest: cum sunt duse firmele „cu zăhărelul”

Guvernul a promis o platformă pusă la dispoziția firmelor care au veniturile afectate de pandemia de coronavirus. Procedurile pentru obținerea unui sprijin financiar prin IMM Invest s-ar fi dorit ușoare și la îndemâna oricui. Numai că nu totul merge așa cum s-a promis.

Guvernul a promis sprijin pentru IMM-urile afectate de criza coronavirus și a anunțat că le pune la dispoziție programul IMM Invest. E vorba de un program prin care întreprinderile mici și mijlocii se pot înscrie online într-o aplicație pentru a primi bani de la stat. Acolo ar trebui ca totul să se deruleze extrem de ușor și toate documentele să poată fi depuse online.

Dar România nu stă bine la capitolul tehnologie și o arată fix în momentele în care are mai multă nevoie de cunoștințe în acest domeniu.

În programul IMM Invest sunt așteptate să se înscrie aproximativ 40.000 de întreprinderi mici și mijlocii, care pot alege credite de două tipuri: fie aleg să se împrumute pentru asigurarea lichidității, fie pentru investiții. Numai că platforma promisă de Guvern, care trebuie să fie gata din 17 aprilie, nu e nici acum gata.

Deși trebuie să fie operațională din 17 aprilie, platforma IMM Invest nu e gata nici acum. Va fi lansată abia săptămâna viitoare, spune ministrul Finanțelor, care vine și cu promisiuni legate de puterea serverelor. Potrivit lui Florin Cîțu, patru milioane de oameni ar putea accesa site-ul în prima oră.

Odată cu anunțul de pe Facebook, ministrul a lansat și un atac la opoziție, mai precis la adresa PSD, care atrăsese atenția că site-ul se lasă prea mult așteptat.

„Ciolacu vrea România în criză! Am fost informat de instituţiile abilitate că noua formă a site-ul ui IMM INVEST, pe care înţeleg că nu o mai poate ataca nimeni, o să fie gata săptămâna viitoare. Având în vedere că, timp de o lună de zile, toate propunerile mele pentru salvarea economiei au fost atacate public şi respinse în parlament de PSD şi am promis tuturor transparenţă şi profesionalism, am luat următoarea decizie: începând de azi la orice program pentru dezvoltarea României pe care îl iniţiez şi care este aprobat de guvern, iar după aceea este contestat şi anulat în Parlament de votul PSD, voi prezenta un anunţ pe care orice persoană care accesează programul respectiv să-l citească.(…) Că să fie mai clar, site-ul IMM INVEST o să fie lansat săptămâna viitoare şi se va deschide cu anunţul din cartolina ataşată: „IMM INVEST produs dezvoltat de MFP. Ciolacu şi PSD se opun acestui produs şi l-au atacat prin moţiune.”

Florin Cîțu