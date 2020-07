Avertismente de la BNR legate de programul „Noua Casă”: de ce dublarea plafonului e periculoasă

Guvernul vrea să îmbunătățească programul Noua Casă, un program care transformă de fapt Prima Casă. Numai că ideile puse pe hârtie deocamdată ar putea crea niște deranj în piață. Avertismente vin inclusiv de la BNR.

Programul Prima Casă devine istorie, dar această formă de sprijin guvernamental nu va dispărea, ci va fi, de fapt, redenumită. E vorba de programul Noua Casă, la care Guvernul lucrează în această perioadă și despre care a oferit câteva detalii în spațiul public.

Cel mai important aspect e cel legat de creșterea plafonului de garantare. Ionel Dancă, șeful cancelariei premierului, a vorbit despre o dublare – de la 70.000 de euro la 140.000 de euro. Este o idee periculoasă pentru că, spun economiști, efectul imediat ar fi acela al creșterii prețurilor.

Practic, locuințele se vor scumpi accelerat, iar cei care vor apela la acest program riscă să se îndatoreze foarte mult.

Eugen Rădulescu, director al Direcţiei de Stabilitate din BNR, dă de înțeles că ideea dublării plafonului de garantare e una periculoasă.

„Propunerea pe care o are Guvernul în momentul de faţă de majorare a plafonului pentru noua primă casă are în vedere a păstra o piaţă care poate, altminteri, să fie sub presiune, legat de faptul că unii oameni câştigă mai mult, alţii mai puţin, unii stau pe ajutoare de şomaj… Situaţie care nu încurajează, în orice caz, investiţiile imobiliare. Punctul de vedere al Direcţiei din care fac parte este că o majorare a plafonului trebuie tratată cu foarte multă prudenţă. A existat chiar şi în CNSM o propunere în acest sens, respectiv de transformare mai degrabă într-un program cu caracter social a sistemului de „Prima Casă”.El se transformase într-un program care ducea la cumpărarea de case de vacanţă, case pentru închiriere, or nu aici este obiectivul pe care l-a avut Guvernul în momentul în care a lansat acest program”, a declarat Rădulescu.