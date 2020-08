Cel mai curat șantier: această casă cu două niveluri a fost făcută integral prin printare 3D

Compania belgiană Kamp C a finalizat recent construcția unei case printate 3D cu două niveluri și folosind cea mai mare imprimantă 3D.

Construcția are două niveluri și a fost realizată cu ajutorul unei imprimante uriașe pentru ciment, denumită BOD2 și realizată de o companie numită COBOD (Construction Of Buildings On Demand).

Casa în sine a fost tipărită în doar 15 de zile, însă procesul s-a împărțit de-a lungul a câteva luni, ținând cont de programul studenților care au lucrat la realizarea proiectului. Construcția a început în noiembrie 2019, când imprimanta a fost livrată pe șantier și asamblată cu macaraua. Muncitorii au ajutat la configurarea, întreținerea și asistarea imprimantei.

Odată ce este activată, BOD2 este complet autonomă și necesită doar o singură persoană care monitorizează procesul de la un calculator din apropiere. De la finalizare, casa 3D cu două etaje rămâne pe locația din Belgia, alături de imprimanta care a creat-o. Este ocazia potrivită pentru ca vizitatorii să se oprească și să se minuneze de ea.

Compania Kamp C spune că în viitor speră să transforme clădirea într-un spațiu de birouri pe care oamenii să-l închirieze, sau în spațiu de locuit.

Viitorul se poate vedea 3D

Această minune cu două niveluri se alătură altor evoluții interesante din domeniul emergent al utilizării tehnologiei de print 3D în construcții. Într-o zonă seismică din Mexic a fost construită prima comunitate construită 3D.

Imprimarea 3D are potențialul de a face construcțiile mai durabile și de a crea locuințe mai accesibile, dar potențialul utilizării acestei tehnologii depășește domeniul construcțiilor. Kamp C declară că unul dintre partenerii săi dezvoltă o nouă modalitate de a construi piscine care încorporează imprimarea 3D.

COBOD a creat un parteneriat cu GE Renewable Energy pentru a ajuta la crearea 3D a bazelor din beton a centralelor eoliene. GE estimează că această tehnologie va facilita construcția unor turbine eoliene mult mai înalte și mai eficiente.