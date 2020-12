ASUS ZenBook Flip S UX371, la prima vedere: 3 moduri de lucru, 7 argumente pro și 1 contra

În 2020, mai mult ca niciodată, oamenii au fost interesați de echipamentele “clasice”. Dar cum ar fi unul “neoclasic”? Adică un convertibil. ASUS tocmai a anunțat așa ceva și e cam pentru toate gusturile.

Un laptop convertibil poate părea doar o fiță. Dar îți dai seama că nu-i pe măsură ce-l folosești. Modelul ASUS ZenBook Flip S UX371 iese din mulțimea de echipamente disponibile și îți oferă suficientă versatilitate și performanță pentru a deveni principalul tău companion digital, nu doar la birou, ci și acasă.

Flip S UX371 are tot ce-i trebuie pentru a se achita cu brio de orice sarcină de birou. Se descurcă în 3 moduri – laptop, stand sau tabletă. Și toate acestea se învârt în jurul ecranului: un OLED în premieră pentru aceasta clasă de laptopuri. Totodată, beneficiezi de un sistem de sunet excelent.

Preț și disponibilitate

Intel Core i7-1165G7, ecran OLED 4K , 16 GB memorie RAM și SSD de 1 TB are un preț de aproximativ 8.200 lei

Intel Core i7-1165G7, ecran LCD FHD , 16 GB memorie RAM și SSD de 1 TB costă aproximativ 7.700 lei

Intel Core i5-1135G7, ecran LCD FHD, 8 GB memorie RAM și SSD de 512 GB are un preț de aproximativ 6.200 lei

Ca specificații, are Intel Core i5 sau i7 de generație nouă și ecran de 13,3 inci OLED 4K tactil (denumit NanoEdge, datorită marginilor foarte înguste) și 100% acoperire DCI-P3 sau ecran de 13,3 inci LED Full HD tot tactil, tot NanoEdge. Mai poți avea până la 16 GB memorie RAM, până la 1 TB de stocare pe SSD, Wi-Fi 6, două porturi Thunderbolt 4, un port USB clasic, o mufă HDMI 1.4, certificare Harman Kardon pentru sunet și-o greutate de doar 1,2 kilograme.

Unde excelează acest nou convertibil de la ASUS?

Ecranul tactil OLED 4K UHD NanoEdge este primul argument și unul dintre cele mai convingătoare. Calitatea OLED e disponibilă oriunde și oricând și are o acoperire 100% a gamutului de culoare DCI-P3 (folosit pe scara largă în industria cinematografică) care garantează perfecțiunea imaginilor redate exact așa cum au intenționat creatorii lor. Ecranul are un unghi larg de vizualizare de 178° și o rație de contrast de 1.000.000:1, la un timp de răspuns de 0,2 ms. Aproape că îți vine să plângi că nu are și o placă video dedicată cu care să te poți juca.

Dar măcar e sănătos, pentru că emite cu 70% mai puțină lumină albastră nocivă decât un LCD normal, grație certificării TÜV Rheinland Eye Care. Alte certificări care te interesează: PANTONE Validated și VESA DisplayHDR 500 True Black. În pus, ASUS ZenBook Flip S are un accesoriu opțional ASUS Pen 2.0 (SA201) activ, care suportă 4.096 de niveluri de senzitivitate a presiunii și MPP 2.0. Acesta are o autonomie a bateriei de până la 12 luni.

Un al doilea argument la care vor fi sensibili toți cei care lucrează de la distanță sau în condiții de mobilitate este greutatea de numai 1,2 kg. Desigur, acestui avantaj i se adaugă și designul și cu o alegere destul de inspirată a tonurilor de culoare. Nu în ultimul rând, profilul lui ZenBook Flip S are o grosime mai mică de 14 mm, ceea ce rezultă într-un format suplu, care este ușor de transportat.

Al treilea argument este tot un element de design și anume balamaua exclusivă ASUS 360° ErgoLift. Chiar dacă o să-ti sune cam ciudat, balamaua lui ZenBook Flip S face toată diferența, permițând ecranului să fie rabatat în orice poziție, în funcție de nevoile de utilizare din respectivul moment. Balamaua a fost testată pentru o durabilitate de peste 20.000 de cicluri deschis/închis și designul ErgoLift înclină automat tastatura în momentul în care laptopul este deschis. Acest design nu doar că îți permite să tastezi mai confortabil, ci mărește și spațiul pentru ventilație de sub carcasă, pentru o disipare îmbunătățită a căldurii.

Performanțele de top și conectivitate bogată ar fi al patrulea beneficiu. Pe lângă procesoarele de ultimă generație, fiecare model suportă, de asemenea, până la 16 GB de memorie și SSD NVMe PCIe 3.0 de 1 TB, precum și porturi Thunderbolt 4, HDMI 1.4 și USB 3.2 Gen 1 Type-A.

Toate aceste opțiuni asigură o conectivitate cuprinzătoare. În plus, laptopurile ASUS ZenBook Flip S sunt echipate cu o baterie de 67 Wh, care poate oferi până la 15 ore de autonomie, mai mult decât suficient pentru a acoperi o întreagă zi de muncă sau de distracție. În plus, ZenBook Flip S UX371 poate fi dotat, opțional, cu un modul de memorie de mare viteză 32 GB + 512 GB Intel Optane Memory H10, pentru o creștere de 1,35 ori a vitezei de acces la date. Stocarea Intel Optane oferă viteze apropiate de cele ale DRAM, dar cu capacitatea și non-volatilitatea stocării convenționale de tip SSD sau HDD, nu pierde ce era stocat atunci când PC-ul este oprit, ceea ce face calculatorul să pară mult mai receptiv.

Comparativ cu un PC configurat similar, dar cu un SSD, Intel Optane Memory accelerează semnificativ lansarea și timpii de încărcare pentru fișiere, aplicații care folosesc intensiv grafică și jocuri.

Conexiunea la internet consolidată prin tehnologia ASUS WiFi Master Premium. Desigur că ai Wi-Fi 6, dar ASUS adaugă și WiFi SmartConnect and WiFi Stabilizer, care asigură semnalul pe distanțe mai mari, stabilitate și o experiență de rețelistică wireless perfectă. Cu WiFi SmartConnect, laptopul se va conecta automat la router cu cel mai bun semnal disponibil în mediul respectiv. De asemenea, memorizează hotspot-urile mobile la care te conectezi și prioritizează conexiunile la ele atunci când sunt detectate.

ASUS a inclus și o tehnologie de reducere a zgomotului pentru reducerea interferențelor cu semnalul USB 3.0, dar și un filtru metamaterial care izolează zgomotul electromagnetic care radiază de la porturile USB 3.0, pentru a asigura că performanța transmisiei Wi-Fi rămâne stabilă și consistentă.

Tastatura iluminată edge-to-edge e al șaselea beneficiu. Designul edge-to-edge utilizează tot spațiul disponibil din formatul compact al lui ZenBook Flip S. Tastatura are o distanță de 19,05 mm între mijlocul unei taste și mijlocul tastei adiacente, păstrând multe dintre tastele funcționale folosite în mod frecvent, ceea ce permite utilizatorilor să tasteze confortabil și precis.

De asemenea, ai mai multe taste rapide dedicate, pe care le poți folosi pentru a captura orice parte a ecranului cu o singură apăsare, pentru a activa sau dezactiva cu ușurință camera web sau pentru a încuia instantaneu sistemul pentru mai multă intimitate. În fine, dacă ai nevoie, ZenBook Flip S este disponibil cu NumberPad 2.0, o tastatură numerică iluminată cu LED integrată în touchpad.

Nu putea lipsi sunetul de calitate. Sistemul audio al noii serii ZenBook Flip a fost tunat de experții din echipa ASUS Golden Ear și a fost certificat de specialiștii în audio de la Harman Kardon, pentru a se asigura cel mai bun sunet posibil pentru tot felul de tipuri de conținut. Boxele lui ZenBook Flip S UX371 beneficiază de un cip amplificator inteligent care setează automat volumul maxim posibil prevenind deteriorarea pe termen lung a bobinelor sensibile ale boxelor.

Nu în ultimul rând, ZenBook Flip S UX371 dispune de tehnologia ASUS AI Noise-Canceling Audio, care asigură că utilizatorii aud și pot fi auziți cu claritate în orice scenariu.

Și o decizie controversată

Sunet bun, dar fără căștile tale preferate. Pe cât de bine stă la sunet, pe atât de prost stă când vine vorba de conectivitate clasică. Astfel, și aici lipsește mufa de căști de 3,5 mm. ASUS susține că e un compromis necesar în procesul de a face ZenBook și mai subțire, mai ușor și de a integra tastatura edge-to-edge. Ce-i drept, dacă ai căști wireless pentru telefon, le-ai putea folosi și pe acesta. Ca să compenseze însă lipsa mufei, acest ZenBook include un dongle USB-C la 3,5 mm, care are certificare Hi-Res Audio. Nu este însă o soluție prea comodă și funcționează doar dacă nu cumva uiți să-l iei după tine sau îl rătăcești pe undeva.