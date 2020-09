Apple vs. Fitbit: cine îți zice mai bine cum stai cu sănătatea și de ce ambele greșesc la un capitol crucial

În ultima vreme, modul în care companiile de tehnologie pentru consumatori comercializează capabilitățile de sănătate este mai pompos decât ceea ce gadgeturile lor pot face în realitate.

Aceasta este o tendință periculoasă, care subminează potențialul efect pozitiv pe care colectarea datelor despre organism l-ar putea avea asupra sănătății noastre. Problema este și mai acută, acum când oamenii caută metode de monitorizare a sănătății și chiar de identificare a oricărui indiciu care ar putea sugera infecția cu SARS-Cov-2.

Medicii tratează din ce în ce mai mult oxigenarea ca pe un semn vital, întrucât poate ajuta la dezvăluirea unor afecțiuni, inclusiv apneea în somn, embolia pulmonară și Covid-19.

De aceea, poate părea util să ai un astfel de dispozitiv la încheietura mâinii tale. Însă peisajul începe să nu mai fie atât de optimist, dacă ești puțin mai atent la comunicatele companiilor. Niciun dispozitiv nu este aprobat de Food and Drug Administration.

Geoffrey A. Fowler, de la The Washington Post, a oferit detalii despre eficiența de monitorizare a indicatorilor nivelului de oxigen din sânge pentru dispozitivele inteligente portabile de la Apple și Fitbit: Apple Watch Series 6 și Fitbit Sense.

Când medicii testează oxigenul din sânge, aceștia folosesc adesea senzori pe degete numiți pulsoximetri. Aceste dispozitive conduc o lumină prin piele și unghii pentru a detecta culoarea sângelui ca măsură a cantității de oxigen.

Ele produc o măsură numită SpO2, iar majoritatea oamenilor sănătoși au rezultate care variază între 95% și 100%. Pentru a compara rezultatele de la ceasurile inteligente, Fowler a folosit un pulsoximetru de deget aprobat de FDA, cu o rată de eroare de plus / minus două puncte procentuale.

Spre deosebire de oximetrele de deget, cele două ceasuri inteligente încearcă să citească oxigenul din sânge de la încheietura mâinii. Iar companiile nu scot un sunet atunci când vine vorba despre acuratețe.

Noul ceas Apple are lumini în partea de jos pentru a genera semnale care sunt reflectate înapoi din sângele din încheietura mâinii și citite de senzori.

O aplicație îți permite să faci verificări pe loc oricând și, de asemenea, rulează singură în timp ce dormi. Unul din dezavantaje este că trebuie să stai complet nemișcat pentru aproximativ 15 secunde, ca ceasul să poată citi indicii.

“Prima dată când am încercat acest lucru pe Apple Watch 6, mi-a spus că nivelul meu de oxigen era de 88% – șocant de scăzut, dat fiind că am o stare bună de sănătate. Cinci minute mai târziu, am testat din nou, iar SpO2-ul meu era de 95%. Am încercat în continuare și am primit în continuare citiri diferite – și, frecvent, un mesaj de eroare “măsurare nereușită”, scrie Geoffrey Fowler.