Cum Apple a prins TikTok că-și spionează utilizatorii pe iPhone

Noul OS de la Apple îți poate arăta când vreo aplicație te spionează pe iPhone, iar de data aceasta TikTok a fost prinsă făcând acest lucru.

Din 23 iunie, Apple a reparat o problemă destul de importantă de pe iOS 14, sistemul de operare care va urma să apară în toamnă. Din cauza vulnerabilităților, aplicațiile poat avea acces la clipboard-ul de pe dispozitivele utilizatorilor. Este vorba despre textul sau imaginea pe care o copiezi și care se stochează temporar, pentru a le putea lipi în altă parte. Odată cu lansarea noului sistem de operare, utilizatorii vor fi avertizați ori de câte ori o aplicație citește ultimul lucru copiat în clipboard.

Mai multe aplicații fac deja acest lucru. Recent, cercetătorii în securitate au descoperit că și TikTok face așa ceva. Inițial, compania chineză a menționat că ar fi, de fapt, vorba despre utilizatori care ar fi folosit un SDK pentru reclame Google învechit, dar care era în proces de înlocuire.

Totuși, lucrurile nu stau chiar așa. Datorită versiunii beta a iOS 14, experții în securitate au putut să-și dea seama că aplicațai avea acces la clipboard-ul utilizatorilor. Astfel, se pare că TikTok nu a pus capăt acestei practică invazive în luna aprilie, așa cum promisese c-o va face.

În acest videoclip poți vedea cum Apple te anunță atunci când aplicația are acces la clipboard-ul tău. Astfel, pe măsură ce scrii ceva, TikTok îți copiază conținutul clipboard-ului.

Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification pic.twitter.com/OSXP43t5SZ

— Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020