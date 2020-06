Anunțul ING Bank pentru toți clienții. Trebuie să ai așa ceva pe telefon

ING Bank a transmis o informare către clienții care îi folosesc serviciile. Banca a rezolvat o problemă pe care puteai s-o întâmpini când foloseai aplicația Home’Bank.

În urmă cu câteva săptămâni, ING Bank a lansat o nouă versiune de Home’Bank. E prima făcută de angajați care au lucrat mai ales de la distanță. Designul e mai intuitiv, dar opțiunile pe care le apreciai sunt tot acolo.

Recent, ING Bank a transmis că a rezolvat și-o problemă destul de enervantă.

„Suntem nerăbdători să trimitem update-ul acesta către telefonul tău, așa că îți zicem pe scurt la ce am mai lucrat:

· Știi cum uneori se încărca aplicația, dar nu apăreau din prima conturile? Am rezolvat-o!

· Am identificat și îndreptat niște probleme care făceau aplicația să se închidă brusc.

· Am uns scroll-ul cu ulei de cea mai buna calitate – acum poate aluneca până la finalul paginii.”

ING Bank cu privire la versiunea 4.0.9 a aplicației Home’Bank