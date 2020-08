”Alocațiile vor fi dublate, asta este promisiunea pe care o fac”: substratul promisiunilor lui Cîțu

Într-o perioadă în care foarte mulți români continuă să spere la dublarea alocațiilor, ministrul Finanțelor a venit cu câteva afirmații șocante. Ce a vrut să spună Florin Cîțu, de fapt?

Într-o lume ideală, în această toamnă, copiii din România ar fi avut alocații duble, iar pensiile ar fi fost mărite cu 40%. Aceste creșteri au fost bătute în cuie printr-o serie de proiecte populiste ale PSD, chiar dacă nu aveau în spate surse de finanțare. Cu alte cuvinte, încă dinainte de pandemie, nu au existat bani pentru aceste măriri, doar promisiuni și o pasare a responsabilității.

În mod surprinzător însă, dacă în ceea ce privește pensiile lucrurile sunt destul de incerte, în privința dublării alocațiilor, ministrul Finanțelor este surprinzător de optimist, cu condiția să avem răbdare. ”Alocaţiile vor fi dublate, asta este promisiunea pe care o fac. Alocaţiile vor fi dublate, bineînţeles, eşalonat, pe etape, dar vor fi dublate”, spune Cîţu.

”În aceste condiţii, în care veniturile la buget – datorită faptului că economia a fost închisă – au scăzut, am găsit resurse de a creşte alocaţiile cu 20%. În acelaşi timp (…) au fost alocate resurse suplimentare pentru părinţii care stau acasă cu copiii şi am prelungit această perioadă şi pe perioada vacanţei, de obicei acest lucru nu se întâmpla. Deci au mai fost şi alte ajutoare care au venit în această direcţie. Dar pentru acest an, eu zic că efortul – este un efort de 600 de milioane de lei, această creştere pe ultimele luni ale anului de 20%, bani care nu au fost niciodată în buget pe 2020, pentru că legea a fost aprobată fără surse de finanţare, deci parlamentarii au votat şi au spus: găsiţi resurse, neconstituţional, am găsit resurse pentru o creştere 20%”, a afirmat Florin Cîţu într-o intervenție televizată la Digi 24.

Toată problema implementării unor astfel de creșteri costisitoare pentru bugetul de stat pleacă de la sursele de finanțare. ”Revenind la sursele de finanţare, pentru că tot vorbeam de aceşti parlamentari, o decizie pe care am luat-o la începutul anului, pentru că ştiam că vor începe cu astfel de măsuri populiste în 2020, a fost aceea de a îngheţa salariile demnitarilor, inclusiv ale parlamentarilor, dar să ştiţi că nu au ajuns resursele. Poate ar putea, dintre ei, să mai doneze din venituri, să putem să avem la buget mai mulţi bani, să dublăm… Cei care au votat să facă acest efort, atunci ar fi un demers credibil. Dar să votezi fără să dai o sursă de finanţare, asta arată clar populism”, a afirmat Florin Cîţu.

Ca referință, alocațiile copiilor din România, conform legislației în vigoare, ar trebui să crească de la 150 de lei la 300 de lei de la 1 septembrie.