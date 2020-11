A picat YouTube: cât timp nu ai mai putut viziona clipuri video pe internet

YouTube este cel mai popular serviciu de streaming de pe mapamond. Din păcate, a încetat să mai funcționeze pe timpul nopții.

Pentru câteva ore, după cum poți vedea și pe Downdetector, între 1:00 și 4:00 dimineața, serviciile YouTube au încetat să mai funcționeze. Doar pe acest site, 283.582 de persoane au raportat că întâmpină probleme în accesarea platformei de clipuri video de la Google.

Problemele cu YouTube au devenit din ce în ce mai comune în ultimele săptămâni, iar motivele din spatele situației neplăcute sunt incerte. Printr-o postare pe contul oficial de Twitter al YouTube, oficialii companiei au confirmat problema și faptul că afectează un număr sporit de persoane, fără a fi foarte preciși în formulare.

În principiu, cei care încercau să vadă clipuri pe YouTube în urmă cu câteva ore, indiferent dacă o făceau pe site sau prin aplicațiile de TV sau smartphone, se confruntau cu o încărcare infinită. Problema a fost cu atât mai gravă cu cât afectează și abonații la serviciile premium YouTube Music și YouTube TV.

În cea mai mare parte a timpului, YouTube pare să fie un serviciu destul de stabil, dar este departe de a fi prima oară în 2020 când se confruntă cu o problemă de o asemenea amploare. Încrederea în serviciile Google a devenit mai șubredă și în luna august a acestui an, când întreaga platformă G Suite a căzut, utilizatorii devenind incapabili să-și mai poată accesa email-urile.

If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) November 12, 2020