A inventat plasticul biodegradabil la 17 ani: din ce e făcut și cât de repede ”dispare”

Planeta noastră este inundată în plastic, iar situația nu pare să se remedieze prea curând din cauza faptului că cea mai mare parte a plasticului pe care îl folosim nu este biodegradabil. Alternativa vine de la o adolescentă în vârstă de doar 17 ani.

În contextul în care plasticul este cel mai important poluant de pe mapamond, numeroase grupuri de cercetători încearcă să încurajeze adoptarea unor alternative. Una dintre ele a fost creată de Angelina Arora, o tânără de 17 ani din Australia pasionată de știință.

Pentru a-și materializa proiectul, adolescenta a folosit, în mare parte, carcasa de la creveți. Invenția sa este uimitoare mai ales datorită timpului ideal de descompunere. Alternativa biodegradabilă la plastic creată de Angelina se descompune singură în 33 de zile, aproximativ o lună.

Pentru performanța sa, fata din imaginea de mai jos a câștigat mai multe premii, printre care și BHP Science and Engineering Award. În plus, în 2019 a primit titlul de Austrialian Geographic Society`s Young Conservationist of the Year. De la proiectul ei și până la producția în masă a noului material, nu ar mai trebui să dureze foarte mult, având în vedere că mai multe companii s-au arătat interesate de invenția ei.

Noul produs este ieftin de produs, versatil, flexibil și insolubil în apă. Aceasta din urmă era o particularitate foarte importantă pentru a putea facilita depozitarea unui număr mare de produse, solide și lichide. Încă de la primele experimente pe care le-a făcut pentru a-și atinge scopul, Angelina a utilizat o combinație între proteina pe care o găsești în coconul de mătase și carcasa creveților.

Tânăra adolescentă și-a făcut un scop în viață din realizarea unei alternative pentru plastic când a mers la cumpărături cu părinții ei și a văzut că aceștia plătesc sacoșe de plastic care distrug planeta, ajungând în oceane, păduri și nu numai.