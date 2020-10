7 dileme despre viitorul incredibil al omenirii și locul lui Dumnezeu în lumea unui om-cyborg din 2500

Filmele SF ne-au familiarizat cu un concept: omul poate explora Universul și să vindece bolile care ne afectează în prezent. Realitatea începe să prindă din urmă ideea. În acest context, am discutat cu transumanistul Zoltan Istvan despre un viitor incredibil.

Zoltan Istvan a fost invitat special la conferința Kaspersky NEXT de anul acesta ca să discute despre ce ne rezervă viitorul. Augmentarea umană nu mai e doar o teorie. Treptat, se întâmplă și în următoarele două decenii o vom vedea cu adevărat în dezvoltare. Dar Zoltan vorbește despre acest scenariu cu lejeritatea unui om care pare că a văzut viitorul și vrea să ajungem mai repede acolo.

Din discuția mea cu el am extras unele dintre cele mai mari dileme pe care oamenii le au, în general, despre transumanism, augmentarea corpurilor noastre și dacă e cazul să ne conservăm creierele în cloud ca să fim eterni și doar energie. E o discuție care s-a întâmplat azi, dar nu e despre mâine, e despre ce va fi într-un veac sau chiar cinci veacuri. Și filmele SF tocmai trebuie regândite, pentru că realitatea deja le provoacă.

Când începem transformarea în cyborgi?

Cred că e posibil ca oameni să ne îmbunătățim în următorul deceniu, dar schimbările mai serioase le vom vedea cu adevărat în 20 de ani. Atunci vom vedea îmbunătățiri cu adevărat radicale. Decesele cauzate de afecțiuni cardiace sunt una dintre principalele probleme. Astfel, are sens să încercăm să înlocuim inima biologică de acum cu una artificială. Aceasta e, cu siguranță, o măsură incredibilă de augmentare umană.

În 10 ani, vei începe să auzi despre așa ceva. Vor fi o mulțime de experimente, o mulțime de teste, dar în spațiul public nu vei afla foarte multe detalii despre ele. Va fi în atenția tuturor când vom vorbi despre cum umanitatea e pregătită pentru era cyborgilor.

Augmentarea umană l-a ucis pe Dumnezeu (din nou)?

Când ne raportăm la stratificările sociale din prezent, fie că vorbim de condiția economică, fie că e cea religioasă sau altele similare, e destul de dificil să vorbești despre viitor cu cineva care are multe greutăți în prezent, fie că n-are bani de mâncare, fie că e în șomaj. Aceasta va fi cea mai mare provocare.

Putem spune despre cineva care n-are suficienți bani că nu trăiește o viață bună. Dar dacă facem o comparație cu ce se întâmpla în urmă cu 100 de ani, când oamenii puteau muri de la o gripă, de la o infecție minoră, trăim cu adevărat mai bine acum. Cei mai mulți oameni au acces la electricitate, apă potabilă sau diverse tipuri de asistență medicală. Lumea e mai bună, chiar și cu toate problemele pe care încă nu le-a rezolvat.

Știința și tehnologia sunt cele două domenii care au influențat foarte mult condiția. Avem, de exemplu, vaccin pentru poliomielită, avem mașini. Astfel, când vorbim de transumanism, eu le explic oamenilor că, într-adevăr, poate că viața de acum nu pare foarte bună, dar se va îmbunătăți prin știință fie că oamenii vor să permită așa ceva, fie că nu.

Trebuie să le permitem inovatorilor, oamenilor care au aceste idei grozave de-a avansa, să facă asta în ciuda inegalității și dificultăților din societate, indiferent dacă pare corect sau nu, deoarece, pe termen lung, tehnologia transumanistă va contribui la îmbunătățirea nivelului de trai pentru toți oamenii.

În cazul chestiunii religioase, oamenii cu credințe puternice au teama că cercetătorii se joacă de-a Dumnezeu. Dar dacă tu crezi în Dumnezeu, de ce să nu crezi că Dumnezeu ne-a dat această tehnologie pentru a ne îmbunătăți condiția umană, astfel încât să facem mai bine lucrarea Domnului pe Pământ. Dacă eradicăm boli, dacă ajutăm persoanele cu dizabilități, dacă oprim războaie, poate totul face parte din planul lui Dumnezeu.

Dacă ești religios sau nu, gândește-te că e doar o cale de-a îmbunătăți viața umanității.

Viață veșnică pentru șapte miliarde sau pentru cei puțini și bogați?

Cred că tehnica de augmentare a ființei și transumanismul vor fi pentru toată lumea. Uite un exemplu. Social media, cu bune și rele, e un mediu de test foarte bun pentru a vedea cum vom integra aceste tehnologii. Toți avem acces la platforme de social media. Poate că aruncă lumea în haos, dar avem cu toții acces. Și în viitor oamenii vor avea acces la tehnologiile de augmentare. Are sens și din punct de vedere economic. Guvernele vor vrea cetățeni mai puternici, mai sănătoși, mai buni, mai eficienți care pot trăi vieți mai bune.

E și un punct de vedere care trebuie menționat. Augmentarea de tipul acesta nu-i despre a te face neapărat mai bun, ci mai sănătos. Oamenii vor trăi mai mult, vor avea mai puține boli, iar asta reduce stresul de pe sistemul medical. Iată, o altă direcție bună și pentru guverne. De aceea cred că această augmentare nu e doar pentru bogați și pentru grupuri selecte. Bogații, posibil, vor avea acces primii la așa ceva. Dar pe termen lung consider că întreaga umanitate va avea acces la tehnologie transumanistă.

Cine decide cine ce primește?

Cred că oamenii ar trebui să aibă libertatea de-a alege dacă vor să își augmenteze ființa sau nu atât timp cât augmentarea nu dăunează altor persoane. Aceasta aș vedea-o ca fiind regula de aur. Dar e mai ușor de spus decât de înfăptuit.

În acest context, că sunt deja în derulare experimente, guvernele vor trebui să se adapteze și să seteze reguli împreună cu grupuri considerabile de cercetători și academicieni și gânditori care pot oferi o abordare comună.

Ce e o ființă umană, de fapt, înainte de-a deveni cyborg?

Cred că e important să ne dăm seama că atunci când definim o ființă umană e ca și cum în urmă cu, să zicem, cinci milioane de ani o primată se întreba ce e. În cinci sute de anii, când vom fi doar energie și date în computere posibil să ne întrebăm același lucru. Purtăm pe umeri un cap de circa două kilograme și acolo e creierul nostru care ne ajutăm să chestionăm totul. Și evoluăm pe măsură ce tehnologia evoluează.

Putem răspunde la întrebarea: “ce e un om?”, dar acel răspuns nu va mai fi valabil mâine. Și răspunsul se schimbă constant și e afectat de evoluție și evoluția tehnologiei, care-i în ritm accelerat în zilele noastre. În cinci ani, iată, am putea fi foarte diferiți.

Pentru mine nu e important ce-i o ființă umană, ci în ce direcție ne îndreptăm. Și dacă e o destinație bună, cum facem să ajungem mai repede acolo. Și am învățat multe ca specie.

Am învățat să nu ne purtăm urât cu ceilalți, sau măcar să înțelegem de ce nu e util, am învățat să ne pese de Pământ, să vedem că există valoare în fiecare viață, că nu ar trebui să purtăm războaie. Sper că vom putea lua toată această înțelepciune și s-o transmitem generației viitoare, care ar putea schimba cu totul specia și să mențină toate lucrurile bune.

Viață mai lungă sau viață rezonabil de lungă, dar trăită mai bine?

Dilema asta are răspunsul în credințele religioase ale oamenilor. Dacă crezi în Dumnezeu, și în viața de apoi, probabil vrei o viață pe care s-o trăiești mai sănătos. Eu nu sunt religios și nu mă raportez așa la augmentare. Cred că e important să trăim cât de mult se poate, deoarece cu cât trăim mai mult, cu atât avem mai multe șanse să nu murim deloc. La fiecare câțiva ani creăm o tehnologie nouă care ne permite să trăim mai mult, și mai mult, și mai mult.

Curând, vom avea tehnologii care să ne permităm să inversăm îmbătrânirea. Avem teste, în prezent, derulate pe animale, dar se lucrează la nivel de celule ca acele animale să trăiască mai mult cu 25%, cu 35%. E o chestiune de două – trei decenii până decodăm cum se poate așa ceva pentru oameni. Și asta să ne permită să trăim și mai mult, eventual și cu componente artificiale.

Viitorul perfect

În cazul meu, aș fi 50% cyborg, deoarece corpul biologic e fragil. Suntem destinați să murim. Inima noastră poate funcționa doar un anumit interval de timp, dar una sintetică poate fi folosită la nesfârșit; când se defectează o înlocuim cu una nouă.

Scopul e să ieșim din corpul biologic și să trăim într-un nou tip de entitate. Totodată, asta ne-ar ajuta să explorăm alte planete. Consider că transumanismul nu e despre a trăi pe Pământ, ci de-a explora Universul. Suntem pe una dintre miliardele de planete care ar merita explorate. Nemaifiind dependenți de corpul biologic am putea ajunge într-o mulțime de alte sisteme solare. Direcția asta, similară cu universul din Star Trek, e cea la care se uită cei mai mulți transumaniști pentru următorii 50 – 100 de ani și cu siguranță în 500 de ani.

Interviul a fost editat pentru claritate și lungime.