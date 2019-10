Windows 10X – de ce s-a lansat și cu ce este diferit de Windows 10

Windows 10X a fost lansat de Microsoft, în urmă cu câteva zile. Noul sistem de operare vine preinstalat pe un gadget futurist intitulat Surface Neo, dar va fi disponibil și pentru terți.

Windows 10X este noul sistem de operare de la Microsoft optimizat pentru dispozitive cu două ecrane, indiferent de dimensiunile gadgeturilor cu pricina. Poate fi vorba de un sistem cât un laptop sau cât un smartphone. Atâta timp cât are două ecrane, poate profita la maxim de noul SO al companiei americane.

Am insistat pe formularea de sistem de operare optimizat în loc de ”creat de la zero”, pentru că acesta este tot Windows 10. Va beneficia de aceleași actualizări și va rula aceleași aplicații pe care le folosești deja pe orice alt sistem de operare Microsoft din ultimele decenii. Diferența majoră vine din managementul acelor aplicații, modul în care vor fi afișate pentru a profita de două ecrane. Interfața va fi menită să profite de panouri sensibile la atingere de dimensiuni generoase, fără să mai includă pătratele alea (tiles) de dimensiuni exagerate din Windows 8.

La evenimentul de lansare pentru noile dispozitive Surface, Microsoft a insistat pe compatibilitatea Windows 10X cu toate aplicațiile create pentru sisteme de operare Windows. Într-un comunicat înaintat celor de la TheVerge însă, Microsoft a menționat însă faptul că, deși utilizatorii nu ar trebui să vadă nicio diferență, aplicațiile clasice de Windows sunt rulate într-un fel de container, prin virtualizare.

Acest mecanism a fost adoptat pentru a eficientiza consumul de energie. Nucleul Windows 10X pare să fie desprins din Windows Core OS, un viitor sistem de operare menit să unească toate echipamentele cu Windows, de la Xbox, la desktopuri și smartphone-uri. Pentru că lista va include și gadgeturi cu procesoare ARM, este necesară virtualizarea menționată mai sus pentru a asigura compatibilitatea cu programe tradiționale.

Deoarece a fost anunțat în aceeași zi cu Surface Neo, este bine să înțelegi gadgetul cu pricina, ca să-ți dati seama mai bine de utilitatea noului SO. Surface Neo este un laptop ultraportabil atunci când este închis, cu o o balama deosebită la centru. Când îl deschizi, îți dai seama că zona în care ar fi trebuit să existe tastatura este de fapt un al doilea panou sensibil la atingere.

Bara de start este complet diferită de cea pe care o vezi acum în Windows 10. Nu mai include Live Tiles, ci icoane care îți aduc aminte de orice smartphone modern, de la iOS la Android. Când rulezi o aplicație, se deschide pe unul dintre ecrane, într-o manieră similară cu funcția Snap din Windows 10. Poți trage aplicația spre centrul dispozitivului pentru a o extinde pe două ecrane. Cei de la Microsoft au ținut să insiste că atunci când o aplicație este întinsă pe două panouri, interfața ei este optimizată pentru a profita de spațiul adițional într-o manieră inteligentă.

Dacă atașezi o tastatură fizică pe unul dintre panouri și rămâi cu o suprafață a ecranului din spate, aceea este transformată într-un Wunderbar, similar că touchbar-ul de pe un MacBook Pro din ultimii trei ani, dar cu câteva funcții în plus, inclusiv un touchbar tradițional. Windows 10X se va lansa în variantă finală în perioada sărbătorilor de Crăciun ale anului viitor, împreună cu Surface Neo. Până atunci, dezvoltatorii au timp să-și optimizeze aplicațiile pentru noua generație de dispozitive inteligente de la Microsoft.

Take a look at Windows 10X. #MicrosoftEvent @windows @carmenzlateff pic.twitter.com/8FsIspI5ld

— Microsoft Surface (@surface) October 2, 2019