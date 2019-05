Uber îți face o favoare și te ”taxează” maxim: care sunt noile schimbări

Serviciul oferit de Uber a fost subiectul multor dezbateri în ultimele luni, iar numărul mașinilor disponibile în România a scăzut semnificativ. Între timp, americanii au lucrat la finisarea unor actualizări importante.

În mod uzual, în momentul în care nimerești același șofer de Uber care ți-a plăcut, înseamnă că ai avut noroc. Mecanismul serviciului a fost din totdeauna de a-ți oferi mașina care te duce mai repede la destinație, în defavoarea șoferilor cărora le-ai oferit cel mai ridicat rating.

Conform unor postări apărute pe Twitter, precum cea de mai jos, Uber a început să testeze în anumite colțuri ale lumii posibilitatea de a trece anumiți șoferi la favorite. Din acel moment, nu doar că respectivii șoferi vor avea prioritate la a-ți prelua cursele, dar vei avea posibilitatea să aștepți până când sunt disponibili. În prima fază, această opțiune a fost descoperită în fișierele sursă ale aplicației de expertul în programare Jane Manchun Wong.

Uber is testing (?) an option to add drivers as your favorite so you can ride with them in the future pic.twitter.com/2BYm9RChCU

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 29, 2019