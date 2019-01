Truc pe iOS 12: cum limitezi volumul la iPhone ca să nu surzești

Volumul la iPhone, în tandem cu o pereche serioasă de căști, poate provoca pagube iremediabile asupra urechilor tale. De aceea, ar fi bine să știi cum să-l limitezi.

În urmă cu aproximativ zece ani, când mi-am cumpărat prima pereche de căști Beats By Dre Studio, pe prima pagină a manualului am găsit un avertisment. ”Sănătatea urechilor tale este în mâinile tale” scria în engleză cu caractere roșii pe un fond negru. Nu am fost niciodată foarte precaut pe marginea acestui subiect, dar am mulți prieteni și cunoștințe care și-au stricat auzul cu căști puternice.

Deși este mai puțin probabil să se întâmple asta cu căștile conectate la telefon, decât la un amplificator dedicat, scenariul e departe de a fi exclus. Recomandarea mea, ar fi să fii precaut, mai ales când este vorba de urechile copiilor care abia așteaptă să se bucure de căști din ce în ce mai scumpe.

Dacă vrei să știi cum limitezi volumul la iPhone, trebuie să ai în vedere câteva particularități, mai ales dacă ai un smartphone cu iOS 12. Acest proces implică activarea restricțiilor, a căror locație, din motive necunoscute, a fost schimbată în cea mai recentă versiune a sistemului de operare pentru mobile creat de Apple.

În primul rând, intră în Configurări la secțiunea Muzică și accesează secțiunea Limită Volum. Fixează volumul la aproximativ 70 – 80% pentru a preveni orice probleme. Revino în meniul anterior și accesează secțiunea Timp de utilizare. Intră la Restricții conținut și intimitate, fă un tap pe limită volum și optează pentru Nu permiteți.

Revino la Timp de utilizare și acctivează-ți un cod în partea de jos a ecranului de patru cifre. Respectivul cod este bătrânul cod de restricții. Vei avea nevoie de el pentru a activa sau dezactiva orice alte restricții pentru dispozitivul din dotare. Din acel moment, chiar și dacă își dă seama mezinul familiei că ai stabilit o limită pentru volumul telefonului, nu o va putea dezactiva fără respectivul cod pe care îl știi doar tu.