Topul căutărilor de pe Google îți arată cum „sună”, de fapt, România în 2019

E final de an și a venit Google cu topul căutărilor. Știi deja cam despre ce e vorba, dar am zis că mențiunea cu artiștii/piesele la mare căutare merită o atenție deosebită. Ce mai e muzica în România anului 2019? Păi trebuie doar să arunci o privire pe top și o să-ți dai seama.

E decembrie, e final de an, așa că Google a venit cu topul căutărilor pe parcursul celor aproape 12 luni scurse din ianuarie și până acum. Ai acolo niște oameni care au murit (pentru că, de, moartea unor artiști încă face trafic), dar și clasamente pe zona de știri și rețete.

Mai importantă mi s-a părut, însă, categoria legată de muzică. Hai să vezi cam ce a vrut să spună autorul pe primele cinci piese regăsite în top, iar la final îți propun și o versiune altfel a căutărilor din zona muzicii. Una care ar putea deveni, în baza acestui interes, imnul de țară al României.

Și așa se plâng mulți că „Deșteaptă-te, române” e învechit și ar cam avea nevoie de un update.

Da, ai văzut bine. Pe primul loc în topul căutărilor pe partea muzicală e Prohodul. N-am foarte multe cunoștințe în zona asta religioasă, dar știu că se cântă, de regulă, la slujbele de dinaintea Paștelui. Păi dacă e pe primul loc înseamnă că nu a fost doar un vârf al căutărilor în perioada aia.

Lumea l-a mai căutat și în restul anului. Iată cum sună versurile de început:

N-am auzit pe nimeni să-și însușească versurile Prohodului, deci nu pot decât să bănuiesc că autorul a vrut să transpună în versurile patimile lui Hristos. Adică suferințele, nu filmul ăla al lui Mel Gibson. Ai prins ideea. Mai află că e vorba de trei stări, fiecare cu zeci de strofe. Sunt convins că nici cine a căutat versurile pe Google n-a reușit, în final, să rețină tot.

Ce e cu piesa asta, poate te întrebi. Imposibil să nu o fi auzit-o pe la radio, e mai peste tot, e noul Gangnam Style. De aici și interesul pentru versuri. Și acum că am ajuns la versuri, iată ce vrea să spună autorul:

They say oh my god I see the way you shine

Take your hands my dear and place them both in mine

You know you stopped me dead while I was passing by

And now I beg to see you dance just one more time