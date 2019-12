Top 20 cele mai bune jocuri PC, Xbox și PlayStation din 2010 până în 2020

Ultimul deceniu a fost o perioadă foarte bună pentru fanii de jocuri video, fie că preferă să se joace pe PC, PlayStation sau Xbox.

La final de deceniu, e clar că se lasă cu topuri din toate domeniile. Vestea bună e că industria jocurilor video s-au dezvoltat extrem de mult. De altfel, multe dintre acestea au o grafică atât de bună încât par mai degrabă filme decât jocuri.

De asemenea, partea de hardware a devenit și ea mult mai bună, atât în ceea ce privește PC-urile, cât și consolele.

Top 20 cele mai bune jocuri PC, Xbox și PlayStation din acest deceniu

The Elder Scrolls V: Skyrim

Este al cincilea joc din serie, iar majoritatea gamerilor sunt de acord că este cel mai bun RPG care există.

Mass Effect 2

Jocul a apărut la doi ani de la primul Mass Effect. Aici, coloniile umane sunt atacate, coloniștii lor dispărând fără urmă.

The Witcher 3: Wild Hunt

Partea a treia din seria de jocuri aduce și mai multe mistere pe care trebuie să le dezlegi și creaturi pe care să le ucizi.

God of War

Jocul a avut un succes extraordinar. În prima lună de la lansare a reușit să vândă peste cinci milioane de copii.

The Last Of Us

Din topul celor mai bune jocuri pentru PC, Xbox și PlayStation nu putea să lipsească The Last Of Us. Jocul a devenit unul din cele mai bine vândute jocuri de Playstation 3, cu peste 1,3 milioane de exemplare vândute în prima săptămână de la lansare.

Red Dead Redemption 2

Cea mai bună parte din joc sunt detaliile extrem de bine definite de care se pot bucura jucătorii.

Dark Souls

Mulți fani ai jocurilor video spun că jocul a venit „ca o gură de aer proaspăt” pentru industrie în anul respectiv.

Titanfall 2

Este unul dintre cele mai bune jocuri video de tip first-person shooter. Dintre cele două jocuri din serie, Titanfall 1 nu a fost disponibil decât pe PC și Xbox, dar Titanfall 2 a ajuns și pe PlayStation.

Sekiro: Shadows Die Twice

În topul celor mai bune jocuri pentru PC, Xbox și Playstation merită să fie și acesta. Jocul are loc într-o versiune magică fictivă a perioadei Sengoku din Japonia și urmează un shinobi cunoscut sub numele de Wolf, în timp ce încearcă să se răzbune pe un clan samurai care l-a atacat și l-a răpit pe stăpânul său.

Celeste

La început, acțiunea pare una comună, însă jocul devine o călătorie metaforică – un adevărat test al caracterului eroului.

The Witness

Acesta este un joc deosebit, pentru că este despre modul în care interacționăm, decodificăm informațiile și comunicăm.

Horizon Zero Dawn

Jocul este descris ca fiind unul post-post-apocaliptic.

NieR: Automata

Pentru a vedea chiar povestea completă ai nevoie de trei playthrough-uri, iar cei mai mulți laudă povestea jocului.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Se numără printre cele mai bune jocuri de acțiune thrid-person din toate timpurile.

Rocket League

Conceptul este unul simplu. În esență, este vorba doar de fotbal cu mașini, însă a reușit să câștige foarte multă popularitate.

Resident Evil 2 Remake

Remake-ul a reușit să depășească cifrele de vânzări ale jocului orginial.

Portal 2

Portalul 2 a câștigat cam toate premiile de design în 2011 și este un joc esențial atunci când vine vorba de interpretarea unui spațiu virtual.

Overwatch

Unul dintre numeroasele jocuri care a ieșit de nicăieri și a dominat complet competiția. A devenit rapid unul dintre cele mai populare jocuri din categoria hero shooters.

Grand Theft Auto V

Este al cincilea joc din seria GTA și a ajuns să fie cel mai profitabil produs de divertisment din toate timpurile.

Call Of Duty: Black Ops

Jocul este unul extrem de popular și unul dintre cele mai apreciate jocuri de tip first-person shooter.