Nu toate telefoanele trebuie să coste 1.000 de euro, cum are Samsung unele modele. Dacă vrei un smartphone care să-ți lase bani și de un weekend în Vamă atunci vezi ce trebuie să cumperi.

Telefoanele au devenit tot mai populare, însă odată cu timpul au devenit din ce în ce mai scumpe. Unele modele sunt mai scumpe decât laptopurile și necesită o investiție serioasă. Ceea ce poate fi stresant pentru că nu ai vrea să-l pierzi sau să-l strici. Dacă vrei un telefon Samsung sau Huawei iefint pe care să nu-l regreți dacă îl pierzi cumva poți alege unul dintre modelele prezentate aici.

Telefoane Samsung și telefoane Huawei pe care să le iei chiar dacă ai salariu minim pe economie

Huawei Y6 2018 este primul candidat pentru această listă deoarece are un preț mic și este de ceea ce ai nevoie pentru un telefon de rezervă. Este un telefon cu o diagonală de 5,7 inci, are mufă de căști de 3,5 mm și o baterie de 3000 mAh, ce te ține o zi întreagă. Camera principală este una de 13 MP, iar cea frontală de 5 MP.

Huawei Y7 2019 este o variantă îmbunătățită a modelului de mai sus. Ecranul este unul crestat în formă de picătură, drept urmare are un aspect mai modern. Diagonala display-ului este de 6,26 inci, are 3 GB memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare, ce poate fi extins printr-un card microSD. Ai ofertă la el AICI.

Găsești Huawei P Smart resigilat în această ofertă. Ecranul IPS LCD al acestui model este de 5,65 de inci, cu o densitate a pixelilor de 427 ppi și afișează 16 milioane de culori. Creierul operațiunilor este un procesor Kirin 659 și este ajutat de 3 GB RAM și ai la dispoziție un spațiu de stocare de 32 GB.

Samsung Galaxy J6 (2018) este un telefon mai micuț, dar manevrabil datorită ecranului Super AMOLED de 5,6 inci (720 x 1480 pixeli). Are 3 GB RAM și 32 GB spațiu de stocare. Camera principală este de 13 MP, iar cea secundară de 8 MP. Îl găsești AICI la reducere, dar și resigilat. Galaxy J6 oferă și o ajustare a blitz-ului frontal pe trei niveluri, pentru a evita degradarea imaginii la fotografierea automată.

Samsung Galaxy J4 Plus are un ecran mare de 6 inci, IPS, 2 GB RAM și 32 GB spațiu de stocare, la care poți să atașezi un card de memorie microSD de până la 512 GB. Are o singură cameră foto, ca în zilele bune, de 13 MP, iar camera frontală de 5 MP poate fi folosită și pentru deblocarea facială. Este la un preț bun AICI.

Ultimul telefon Samsung pe care ți-l prezint este unul clasic, Samsung Galaxy A5. Ne place că are un corp din metal, cu un design pătrățos, ce aduce cu modelele clasice de iPhone. Diagonala display-ului este de 5 inci, iar la interior ai 2 GB și 16 GB spațiu de stocare. Dacă preferi ceva clasic îl poți cumpăra de AICI.