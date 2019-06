Telefoane Nokia ieftine pentru care nu regreți că dai banii

Nokia a reușit să creeze, în circa doi ani, o linie destul de amplă de produse. Cele mai interesante sunt cele ieftine, așa că uite câteva.

Telefoane Nokia ieftine pe care să le cumperi oricând

Cel mai bun model, pentru cât costă, este Nokia 3.1. Are Android, suportă card microSD să stochezi cât vrei și dispune de 2 GB memorie RAM, dar și 16 GB de spațiu intern de stocare. Are și un ecran de 5,2 inci HD+, iar bateria este de 2.990 mAh, așa că nu o să ai probleme cu autonomia. Telefonul e la un preț excepțional aici.

Dacă vrei ceva mai bun, următorul pas este Nokia 5.1 Plus. Acesta beneficiază de un ecran de 5,86 inci HD+, are și 2 GB de memorie RAM, dar și 32 GB spațiu intern de stocare. Evită, suport card microSD, folosește USB-C ca port de încărcare și schimb de date și are două camere pe spate. Bateria este de 3.060 mAh. Prețul excelent îl ai aici.

Pentru un ecran mai bun ai modelul Nokia 6.1, care beneficiază de un display de 5,5 inci Full HD, iar bateria este de 3.000 mAh. Ca hardware mai are 3 GB de memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare, iar camera principală are 16 megapixeli. Poate fi cumpărat cu preț bun de aici.

Pentru modelul de mai sus există și o versiune Plus. Aceasta are ecran de 5,8 inci Full HD+, 4 GB de memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare. Iar bateria este de 3.060 mAh, în timp ce ai două camere principale de 16 MP, respectiv 5 MP. A ajuns cu un super preț aici.

Unul dintre cele mai bune modele Nokia, dar și cu preț bun, este 7.1. Are 32 GB spațiu de stocare, 3 GB memorie RAM, iar acesta se remarcă prin dimensiuni și design. De exemplu, are ecran de 5,84 inci Full HD+, dar într-un corp mai mic. Bateria este de 3.060 mAh. Îl găsești cu preț bun aici.