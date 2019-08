Quentin Tarantino a făcut un playlist cu melodiile preferate din filmele sale

Quentin Tarantino, celebrul regizor de la Hollywood, a realizat nouă filme în cariera sa și fiecare are un soundtrack special, iar acum a adunat melodiile într-un playlist.

Regizorul a creat un playlist Spotify cu melodii pe care majoritatea cinefililor îl vor aprecia. Tarantino a preluat recomandările Spotify Film and TV Favourites și a creat o selecție de 70 de titluri, adică peste trei ore și jumătate de muzică, pentru tine.

Tonul este dat de clasicul Bang Bang cântată de Nancy Sinatra. El a ales melodii din propriile sale filme, inclusiv Kill Bill, Jackie Brown sau The Hateful Eight. Printre artiștii reprezentanți pe acest playlist se numără Isaac Hayes, The Mavericks, ZZ Top, Johnny Cash, The White Stripes, David Bowie, Chuck Berry și T. Rex.

Playlist-ul realizat de Quentin Tarantino îl găsești aici.

Cea mai recentă peliculă a lui Tarantino a fost lansată recent în SUA. Once Upon A Time In Hollywood îi are în rolurile principale pe Leonardo Di Caprio, Brad Pitt și pe Margot Robbie.

Filmul spune povestea lui Rick Dalton (Leonardo Di Caprio) și a dublurii sale, Cliff Booth (Brad Pitt), ce încearcă să se afirme în contextul în care Hollywood-ul se schimbă. În același timp, Sharon Tate (Margot Robbie), vecina lui Dalton, este implicată într-o poveste legată de crimele clanului Charles Manson.

Și acest film, la fel ca Pulp Fiction, are mai multe linii narative ce se desfășoară în același timp. Once Upon a Time in Hollywood a făcut o impresie plăcută și pelicula a fost apreciată de critici. Aceasta are o notă de 84% pe Rotten Tomatoes și 85/100 pe Metacritic.

Poate că nu este cel mai bun film al Quentin Tarantino, dar sigur este o peliculă originală, de neratat, mai ales în peisajul actual plin de filme cu super eroi, remake-uri și continuări.

Once Upon a Time in Hollywood va avea premiera în România pe 16 august.