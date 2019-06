Statisticile Facebook care îți arată cât ești de dependent de rețeaua socială

Facebook a evoluat incredibil de mult în ultimul deceniu, iar majoritatea funcțiilor noi sunt menite să creeze și mai multă dependență, chiar dacă gigantul condus de Zuckerberg a fost subiectul multor scandaluri.

În cazul în care ai oameni în anturaj care au reușit să se lase de Facebook, s-ar putea să fi observat că descriu întreaga experiență de parcă s-au lăsat de fumat sau de droguri grele. Motivul are legătură cu faptul că cea mai mare rețea socială din lume a fost creată de la zero în aceeași manieră ca un drog. Acesta îți hrănește iluzia că-ți oferă doze de fericire, doar pentru a fi trist sau nervos între obținerea respectivelor doze.

Chiar și în aceste condiții, oficialii companiei americane au publicat de curând o serie de statistici legate Facebook Watch, componenta de streaming video din interfața aplicației. Aceea este zona care încearcă să concureze cu YouTube și, deși la început a fost un eșec din cauza lipsei de conținut, reușește să facă o treabă din ce în ce mai bună în a te ține legat de ecran.

La ora actuală, aproximativ 720 de milioane de oameni intră pe Facebook Watch în fiecare lună. Dintre aceștia, 140 de milioane petrec cel puțin un minut pe zi în interfața respectivului serviciu. În aplicația Facebook, aceiași 140 de milioane petrec aproximativ 26 de minute, în fiecare zi. Pentru ca aceste valori să crească, iar viciul să se aprofundeze, americanii vor face investiții masive în conținut adițional.

În viitorul apropiat, vei găsi pe Facebook Watch un serial amuzant de animație intitulat Human Discoveries cu Anna Kendrick și Zac Efron. Tot în următoarele luni, vor fi disponibile sezoane noi din Curse of Akakor, Ball in the Family, Five POints sau Huda Boss. Acestea vor ajunge online în August. O reinventare a show-ului The Real World de pe MTV va fi de asemenea inclusă în grila de programe.