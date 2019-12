Sezonul de iarnă: ce trebuie să știi despre cea mai scurtă zi din an și ce este atât de specială

Solstițiul de iarnă 2019 din acest an are loc pe 22 decembrie. Deoarece axa Pământului este înclinată cel mai departe de Soare, solstițiul de iarnă este cea mai scurtă zi a anului.

Solstițiul de iarnă sau astronomic cunoscut drept sezonul de iarnă nu e o sărbătoare națională sau o celebrare memorabilă, cel puțin în România. Totuși, Google nu te lasă să uiți această zi și pune pe prima pagină un doodle special.

Solstițiul de iarnă are un moment foarte exact în timp și se sărbătorește în fiecare an, din timpuri medievale. Inițial, solstițiul de iarnă era folosit pentru potențialul magic, dar acum, doar pasionații de astronomie mai găsesc un pic de farmec în solstițiul de iarnă. Și e faptul divers că e cea mai scurtă zi.

La data în care are loc solstițiul de iarnă 2019, Soarele răsare cu 23° 27′ la sud de punctul cardinal est și apune tot cu același unghi spre sud față de punctul cardinal vest. La momentul amiezii el „urcă” – ținând cont de latitudinea medie a tării noastre, de 45° – la numai 21° față de orizont. În consecință, la această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de opt ore și 50 minute. Apoi, e de reținut că durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute (pentru București). În emisfera sudică a Pământului fenomenul are loc inver

În 2019, solstițiul de iarnă începe pe 22 decembrie la ora 06:19. Din acel moment, lungimea zilei va începe să crească. Ca o notă de subsol, același eveniment marchează începutul iernii astronomice. Este corelat cu mișcarea anuală aparentă a soarelor pe bolta cerească și, în practică, vorbim de o consecință a mișcării reale a pământului în jurul soarelui.

Sezonul de iarnă: Credințe și obiceiuri pentru solstițiul de iarnă

Obiceiurile românești pentru solstițiului de iarnă / sezonul de iarnă păstrează amintirea jertfirii violente a zeului adorat, prin substituirea acestuia cu arborele sacru, stejarul sau bradul, tăiat și incinerat simbolic în noaptea de Crăciun. Taurul, reprezentat de o mască, Capra, Brezaia, Țurca sau Borița, este omorât simbolic după ce însoțește colindători.

Porcul, pe de altă parte, e o reprezentare neolitică a spiritului grâului, sacrificat ritual la Ignat (20 decembrie). Pentru păgâni, aceasta era noaptea în care Marea Zeiţă dădea naştere noului Soare, repornind astfel ciclul anotimpurilor.

Ruinele fostei cetăți din Sarmizegetusa Regia îşi aşteaptă oaspeţii de solstiţiul de iarnă. În fiecare an, în ziua solstiţiului de iarnă, pasionaţii de istorie şi astronomie urcă la Sarmizegetusa Regia, locul din care, potrivit unor istorici, strămoşii noştri căutau să descifreze tainele cerului. Despre unele vestigii din Munţii Orăştiei, istoricii au susţinut că au avut şi rolul de a măsura zilele calendaristice.

Romanii îi sărbătoreau în această zi pe Saturn – zeul recoltelor, şi pe Mithras, zeul luminii împrumutat din Orient. Cea mai veche referinţă scrisă despre o sărbătoare care marca reîntoarcerea Soarelui (solstiţiul de iarnă) a fost găsită în Antichitate, în Mesopotamia. Sărbătoarea, ţinea 12 zile și avea drept scop să-l ajute pe zeul Marduk să îmblânzească monştrii haosului pentru încă un an. Solstiţiului îi sunt dedicate sute de structuri megalitice în toată Europa, America, Asia şi Orientul Mijlociu.

Solstițiul de iarnă / Sezonul de iarnă 2019: scurt istoric

Long Count, sau „Numărătoare lungă”, începe cu o dată fixă, în 3114 î.Hr, și se bazează pe un an de 360 de zile. Este organizat într-un ciclu de 20 de ani, iar finalizarea fiecărui ciclu Maya a avut o ceremonie mare pentru a sărbători trecerea timpului. Ciclurile mai mari constau în 400 de ani și 5.200 de ani. Ultimul ciclu s-a încheiat cu solstițiul de iarnă din 2012, pe care unii l-au reperat ca fiind sfârșitul lumii.

Calendar Round, pe de altă parte, este un calendar solar de 365 zile, combinat cu ciclu de 260 de zile. Fără a urmări mișcările Soarelui, Inomata spune că Maya ar fi putut să creeze calendare complexe și precise. „Maya a făcut într-adevăr un punct de urmărire a mișcării Soarelui”, spune Inomata. „Și solstițiul de iarnă ar fi fost cel mai important punct fix pentru crearea sistemului lor calendaristic”.