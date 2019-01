Opt lucruri pe care trebuie să le faci pe orice telefon

Smartphone-urile sunt unelte utile, dar te pot ajuta și mai mult dacă știi cum să le folosești. În acest articol îți prezint câteva metode prin care să te ajuți și mai mult de telefon.

Tehnologia și smartphone-urile ar trebui să-ți facă viața mai ușoară și să te ajute să te organizezi mai bine, însă pentru ca întreg procesul să meargă bine trebuie să faci anumite lucruri, să instalezi anumite aplicații și să umbli prin setări.

1. Automatizează SMS-urile

Să răspunzi la SMS-uri și apeluri telefonice îți poate mânca destul de mult timp, însă nu și dacă automatizez procesul. Nu trebuie să faci asta în toate situațiile, dar atunci când conduci sau în perioadele în care ești ocupat ai putea profita de asta. Pe iOS trebuie să activezi Do Not Disturb apoi să activezi auto-responder. Acolo poți să alegi ce contacte să primească anumite mesaje.

Auto Reply Text Message Autorespoder este o aplicație utilă dacă ai Android și merge ca funcția de out-of-office de la email: setezi un mesaj, anumite contacte și o perioadă și mesajele se trimit automat. Poți să faci diferite profiluri în funcție de situație: vacanțe, întâlniri, la volan și așa mai departe.

2. Back-up automat la poze și clipuri video

Faci zeci de fotografii zilnic și probabil vrei să le păstrezi pentru posterioritate. Ca să nu stai să le copiezi manual pe un hard disk atunci ar trebui să-ți automatizezi procesul de back-up. Poți să-ți faci un cont de Google și ai acces la Google Photos unde poți urca clipuri și fotografii până la 15 GB. Sigur, fotografiile vor fi redimensionate la 16 MP și clipurile video la o rezoluție 1080p, însă ai 15 GB.

Poți seta ca fotografiile să fie urcate automat în cloud atunci când ești conectat la Wi-Fi.

Alte servicii precum cel al Huawei sau Apple îți dau doar 5 GB. Pentru back-up poți să te mai uiți pe ofertele Dropbox și OneDrive.

3. Folosește scurtături de scriere

Nu știu dacă îți dai seama dar probabil petreci foarte mult dând din degete pe telefon: pe WhatsApp, Messenger, Facebook sau SMS. Ca să-ți faci viața mai ușoară ai putea să apelezi la scurtături. La iOS trebuie să intri în setări, la tastatură și text replacement. Acolo poți adăuga un macro și gata. De exemplu poți pune ca prin tastarea „brb” să apară mesajul nu pot să vorbesc acum, îți scriu mai târziu.

Pe Android, dacă folosești Gboard, trebuie să intri la languages, apoi la virtual keyboard, apoi la Gboard, la Dictionary și apoi la Personal Dictionary. Și acolo poți să faci câte scurtături vrei tu.

4. Arată-i cine-i șefu

Telefonul poate fi un dispozitiv care să te distragă de la muncă, de la odihnă sau de la prieteni și familie. Cel mai simplu este să setezi anumite intervale de Do Not Disturb, astfel încât toate notificările, mesajele sau apelurile să nu te mai deranjeze. Poți seta excepții (dacă cineva sună de trei ori, de exemplu) și poți alege ce ore vrei pentru Do Not Disturb.

Pe iOS intră la Do Not Disturb apoi la Scheduled și alege orele. La Android intră la Sound, Do Not Disturb, apoi Turn On automatically pentru Do not Disturb și anumite ore.

5. Oprește automat filmele și podcasturile

Poate obișnuiești să stai în pat să asculți podcasturi sau muzică sau poate te uiți la un episod pe Netflix înainte să adormi. Totuși, nu e plăcut să te trezești pe la 2 a.m și să găsești că telefonul încă rulează un clip sau o melodie. Pentru asta trebuie să apelezi la o aplicaie precum Sleep Timer care-ți oprește media să nu mai funcționeze. Setezi un timer apoi poți adormi liniștit.

Pe iOS poți să faci asta fără o aplicație. Intri pe aplicația de ceas apoi pe cea de timer și selectezi opțiunea de a opri muzica când se termină timerul.

6. Automatizează multe acțiuni

Obișnuiești să publici fotografii pe Instagram pe care apoi le pui și pe Twitter? Oprești Wi-Fi-ul atunci când pleci de acasă ca să nu consume bateria telefonului? Toate aceste lucruri pot fi automatizate cu IFTTT (If This Then That). Intri pe site și selectezi tot felul de scurtături pe care vrei să le folosești. Poți să-i spui să oprească Wi-Fi-ul atunci când părăsești casa (obține date după GPS) și multe altele. Aruncă un ochi pe site pentru mai multe exemple.

7. Folosește Shortcuts pe iOS

Cu acestă aplicație poți să unești anumite acțiuni pentru ca tu să câștigi timp. De exemplu, poți să-i spui cuiva cât timp mai ai până la destinație, poți să publici pe Twitter melodia pe care o asculți, poți să transformi poze Live Photos în GIF-uri și așa mai departe.

8. Automatizare pe Android se face cu Tasker

Tasker te ajută să faci scurtături pentru pornirea lanternei, pentru controlul media, pentru pornirea modului avion, trimiterea de mesaje, deschiderea hărții și așa mai departe. Poți să automatizezi scurtături în funcție de o anumită oră sau în funcție de locație.

Aplicația nu este gratuită, însă la cât timp economisești merită să dai 13,5 lei.