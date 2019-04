Senzorul de amprentă de pe Nokia 9 poate fi păcălit cu un pachet de gumă

Nokia 9 a primit o actualizare a sistemului de operare și acum sistemul de securitate cu amprentă poate fi păcălit și cu o gumă.

De obicei, actualizările sunt bine venite deoarece îți fac telefonul să funcționeze mai bine. Nu și în cazul acestui update pentru Nokia 9 Pureview. Un update cu bug-uri se pare că a stricat sistemul de autentificare prin amprentă și acum poate fi păcălit de oricine (fără să aibă amprenta înregistrată). Mai mult, telefonul poate fi deblocat simplu cu ceva banal precum un pachet de gumă.

Mai mulți utilizatori s-au plâns de acestă problemă în weekend (20-21 aprilie), după ce au instalat actualizarea sistemului de operare v4.22, ce a fost lansată pe 18 aprilie.

Acestă actualizare ar fi trebuit să îmbunătățească performanța scannerului de amprentă, astfel încât utilizatorii să nu mai fie nevoiți să apese atât de tare pe ecran pentru ca amprenta să fie acceptată. Actualizarea a „mers prea bine” și acum telefonul poate fi deblocat de oricine.

Here is my Nokia 9 Fingerprint sensor issue, phone can be unlocked using a chewing gum packet or someone else’s finger. Even unlocked with a coin or leather gloves. Please do help me get my Nokia 9 sorted. pic.twitter.com/Thce3nB2fr

— Decoded Pixel (@decodedpixel) April 21, 2019