Samsung va face telefoanele mai rapide cu aceste două componente cheie

Samsung Galaxy S10 e un telefon premium din toate punctele de vedere. Asta în special în cazul versiunii S10 Plus cu 12 GB RAM. Acum, compania vrea să facă și alte telefoane mai rapide.

Samsung s-a descurcat foarte bine la câteva componente critice pentru telefoane: ecran, memorii RAM și medii de stocare. De data aceasta, pentru viitoarele telefoane, va fi vorba de memorie RAM și stocare, pentru că ecranul de pe Galaxy S10, după cum am văzut, e cel mai bun.

Samsung a început producția în masă pentru module de 12 GB RAM LPDDR4X. Da, încă nu vom avea LPDDR5, dar viteza ar trebui să fie mai mare și pe telefoanele Samsung, dar și altele de la alți producători, ar trebui să fie sesizabilă. Conform companiei, acest modul e proiectat pentru tehnologii viitoare, pentru telefoanele de mâine și e proiectat pe a doua generație a procesului de producție pe 10 nanometri.

Modulul acesta, cuplat cu mediul de stocare UFS 3.0 la care Samsung lucrează de ceva timp, va fi esențial în telefoanele 5G, care ar trebui să suporte aplicații de realitate augmentată sau inteligență artificială.

Samsung Galaxy S10 n-a prins stocarea UFS 3.0, cea mai așteptată de la producător. Are UFS 2.1 și ca să înțelegi de ce e importantă noua generație am câteva cifre pentru tine. UFS 3.0 are o lățime de bandă de două ori mai mare și lucrează la o rată de acces a datelor de peste 11 Gbps. Totodată, ar trebui să fie un mediu de stocare mai eficient din punct de vedere consum.

În 2018, Samsung a spus că va livra UFS 3.0 în diverse produse în prima jumătate a lui 2019. Toată lumea s-a așteptat la Galaxy S10, dar n-a fost cazul, așa că e foarte probabil să fie vorba de Galaxy Fold, telefonul pliabil. Iar asta nu vom afla decât când acel model va fi dezasamblat, așa cum am aflat și despre Galaxy S10.